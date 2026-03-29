Справжні індіанці: семіноли стали першим корінним народом, хто заборонив дата-центри на своїй землі

Плакати проти дата-центру вздовж шосе 97 у США / Photo: NBC News

Нація семінолів Оклахоми стала першою корінною нацією, яка офіційно заборонила будівництво дата-центрів на землях під своєю юрисдикцією. “Вони варять планету та п’ють нашу воду”, — кажуть індіанці, і з ними важко не погодитись.





Після того як технологічний стартап звернувся до лідерів семінолів із проханням дозволити розмістити дата-центр на їхніх землях, Племінна рада проголосувала 24 голосами “за” проти 0 “проти” за введення “мораторію на просування технологій генеративного штучного інтелекту та розвиток гіпермасштабних дата-центрів у межах Нації семінолів та на племінних землях і територіях”, повідомляє Native News Online.

За даними агентства, стартап просив Націю підписати як угоду про нерозголошення, так і лист про наміри щодо будівництва дата-центру на її суверенному резерваті. Представник округу Мекусакі Ґлен Чебон Кернелл, член Племінної ради, який вніс резолюцію про заборону розвитку дата-центрів, вперше повідомив громадськість про плани стартапу на зборах 3 березня. На зборах десятки членів племені та їхні некорінні сусіди висловили занепокоєння дата-центрами та їхнім приголомшливим екологічним слідом.

Резолюція Племінної ради містить положення, яке забороняє “будь-які запити, обговорення та/або розробки від будь-якої організації, яка прагне побудувати дата-центр будь-якого розміру в межах Нації семінолів протягом дії мораторію”.





“Як суверенній нації, нам не потрібно брати участь у видобувних колоніальних системах генеративного ШІ та гіпермасштабних дата-центрів або в їхніх хибних, хижацьких економічних обіцянках за рахунок наших земель і вод, спільнот і економік, безпеки та суверенітету”, — йдеться у резолюції.

Це широко поширена думка по всій території США, зокрема серед некорінних сільських жителів Оклахоми. Згідно з нещодавнім опитуванням, 39% американців заявили, що дата-центри є “переважно шкідливими” для навколишнього середовища, тоді як лише 4% вважають протилежне.

“Коли громадськість дізналася про це, практично ніяких заперечень не було. Ми лише один голос серед наростаючого припливу занепокоєнь. Наша боротьба — лише один маленький фрагмент спільного пазла”, — сказав Кернелл NNO.

Honor the Earth — кліматична організація під керівництвом корінних народів, яка веде трекер дата-центрів, — об’єднала зусилля з Племінною радою, щоб поінформувати громадськість. У 2025 році Honor the Earth заснувала коаліцію No Data Centers Coalition, щоб об’єднати зусилля корінних громад у єдиний рух за кліматичну справедливість під керівництвом корінних народів — від Південного Заходу до Великих озер.

Нація семінолів стала найгучнішим прикладом цього опору, однак далеко не єдиним: нація мускогі також розглядала пропозицію щодо будівництва дата-центру на племінних землях, а технологічні гіганти — зокрема Amazon та Google — просувають подібні проєкти без публічного обговорення, нерідко прикриваючись угодами про нерозголошення, які навіть обраним посадовцям забороняють ділитися деталями зі своїми громадами.

“Ми аплодуємо Нації семінолів за її лідерство в цьому питанні і сподіваємося, що інші племінні лідери підуть її прикладом”, — сказала Крістал Ту Буллс, виконавчий директор Honor the Earth, NNO.

Занепокоєння щодо води є цілком конкретним і підкріпленим цифрами. Дослідження Х’юстонського центру перспективних досліджень та Університету Х’юстона встановило, що дата-центри в Техасі споживатимуть 49 млрд галонів води у 2025 році, а до 2030-го ця цифра може зрости до 399 мільярдів галонів — це еквівалентно зниженню рівня найбільшого водосховища США, озера Мід, більш ніж на 5 метрів за рік. За оцінками Всесвітнього економічного форуму, прискорене впровадження ШІ лише до 2027 року може призвести до додаткового забору від 4,2 до 6,6 млрд кубометрів води — це в 4-6 разів більше, ніж річне водоспоживання Данії.

Спротив дата-центрам давно вийшов за межі корінних спільнот і охопив усю Оклахому та США загалом. Станом на березень 2026 року щонайменше 12 штатів розглядають законопроєкти про мораторій на будівництво дата-центрів — серед них Джорджія, Мериленд, Мічиган, Нью-Йорк, Вірджинія та інші.

У сусідньому Сенд-Спрінгс жителі подали до суду та ініціювали процедуру відкликання всього міського управління після того, як Google оголосив про плани побудувати дата-центр на 827 акрах сільськогосподарських угідь поблизу міста. Загалом по США між травнем 2024 і березнем 2025 року через організований громадський спротив було відкладено або скасовано проєкти дата-центрів на суму понад $64 млрд.

Джерело: Futurism