Новини Наука та космос 20.09.2023 о 11:39

Rocket Lab вперше за два роки зазнала невдачі із запуском РН Electron — акції обвалилися на 7,5%

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Юрій Орос

Автор новин

41-й запуск ракети Electron зазнав невдачі через дві з половиною хвилини після старту з космодрому в Новій Зеландії. Ракета Rocket Lab мала вивести на орбіту супутник Acadia 2 для компанії Capella Space.

Трансляція припинилася майже зразу після відділення першого ступеня та ввімкнення наступного двигуна. Rocket Lab заявила, що почала розслідування разом із Федеральним управлінням цивільної авіації (FAA). Та попросила вибачення перед Capella Space за втрату місії, передає CNBC.

Невдача спіткала Rocket Lab після того, як компанія налагодила стабільний ритм успішних запусків, ставши другою найактивнішою ракетною компанією США після SpaceX Ілона Маска. Ракети Electron не зазнавали невдач із травня 2021 року, провівши 19 успішних запусків за 28 місяців.

Запуск 42-ї місії Electron планувався на кінець третього кварталу. Але Rocket Lab попередила, що запуск буде відкладено, поки вона розв’язує проблему, яка призвела до збою. Після попереднього невдалого запуску Rocket Lab зробила паузу на 70 днів.

На тлі новин про аварію акції Rocket Lab впали приблизно на 7,5%. При цьому за рік акції компанії зросли майже на 24%.

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