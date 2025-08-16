Російські хакери дистанційно відкрили шлюзи в Норвегії: 7,2 тис. м³ води вирвалися з дамби

Спуск води на дамбі / Depositphotos

Російські кіберзлочинці провели атаку на дамбу в Норвегії, взяли її під контроль та дистанційно відкрили шлюзи. Про це повідомив начальник Служби політичної безпеки Норвегії Беате Ганґас.

За даними The Guardian, дії неназваної команди проросійських кіберзлочинців призвели до випуску води зі швидкістю 500 літрів на секунду протягом приблизно чотирьох годин, перш ніж відповідні служби це помітили й зупинили. За цей час з вини хакерів дамба скинула близько 7,2 тис. м³ води. Ганґас згадала атаку на дамбу Бреманґер як приклад наростаючої активності кіберзлочинців, які підтримуються росією.

Норвегія отримує більшість своєї електроенергії з гідроелектростанцій. Проте дамба, яка зазнала атаки, в основному використовувалася для рибного господарства. На щастя, внаслідок гігантського потоку води травмувань людей або руйнувань не було. У квітні, коли відбулася атака, рівень води в річці з дамбою був “значно нижчим за критичний для повені”. Якби погодні умови були іншими, мешканці сусіднього міста Свельген могли опинитися під загрозою.

“Мета цього виду операцій — впливати та викликати страх і хаос серед населення”, — сказала Ганґас у середу. “Наш російський сусід став небезпечнішим”.

Офіційно атаку вже віднесли до державно спонсорованих росією дій. Хакерська група, що стояла за атакою на дамбу, складалася з осіб, пов’язаних із кількома іншими кібератаками на Захід. Крім того, підозрювані винуватці опублікували трихвилинне відео в соціальних мережах у день атаки, на якому було водяний знак проросійської кіберзлочинної групи.

Не дивно, що посольство росії в Осло охарактеризувало заяви Ганґас як необґрунтовані (“нас там нєт”). У повідомленні, опублікованому в X, зазначалося:

“Очевидно, що PST безуспішно намагається обґрунтувати міфічну загрозу російського саботажу проти норвезької інфраструктури цього року, яку сама ж вигадала у своєму лютневому звіті”.

Попри такі заперечення, росія неодноразово погрожувала тим, хто підтримує Україну, навіть вдаючись до явних ядерних погроз. До того ж країни Північної Європи зіштовхнулися з надмірним тиском з боку росії, зокрема Фінляндія та Швеція отримували попередження щодо вступу до НАТО.

Раніше російські хакери неодноразово здійснювали атаки як на Україну, так і на іноземні організації, в тому числі на Microsoft.

Джерело: tomshardware