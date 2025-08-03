Розкрита таємниця Warhammer 40000: Games Workshop оприлюднила зміст “Декрету Термінуса”

Імператор людства на Золотому Троні / Джон Бланш

“Декрет Термінуса” — одна з найбільших нерозкритих таємниць всесвіту Warhammer 40000. Принаймні, була такою.

Йдеться про таємний останній наказ, відданий Імператором людства Сірим лицарям, найзагадковішому ордену Космічних Десантників, перед тим, як Імператора помістили на Золотий Трон після смертельного поранення Горусом наприкінці Єресі Горуса. Лише Верховний Великий магістр Сірих лицарів може відкрити “Декрет Термінуса” та дізнатися, що саме він передбачає. По суті, це “скринька Пандори” ігор Warhammer 40000, і фанати роками намагалися вгадати її зміст.

Але таємниці настав кінець, коли Games Workshop випустила новий кодекс Сірих лицарів — книги, що містить багато передісторії, зображень для використання в настільній грі та нових правил. Серед них знайшовся уривок, котрий розкриває “Декрет Термінуса”. Він каже, що кінцевий обов’язок Сірих лицарів — або вбити, або знову посадити Імператора в Золотий Трон, якщо він коли-небудь спробує його покинути, відродитися або вознестися до божественного стану.

Уривок тексту розповідає, що “Декрет Термінуса” не містить жодних вказівок, як саме Сірі лицарі повинні це зробити, якщо їм колись доведеться. Ймовірно, їм потрібно буде долати спротив Адептус Кустодес, надмогутніх охоронців Імператора, сильніших за Космічних Десантників. Як розповідає IGN на основі повідомлень Reddit, фанати незадоволені самим фактом того, що таємницю розкрито. Але це не перший і не останній раз, коли творці того чи іншого фентезійного всесвіту роблять не те, що подобається фанатам.