Relic випустить ремастер Warhammer 40,000: Space Marine — без PS5, але з Game Pass (+ дата релізу)

Warhammer 40,000: Space Marine / Relic

Sega і Relic офіційно анонсували ремастер Warhammer 40,000: Space Marine — Master Crafted Edition

Видання, яке назвали «остаточним», створили у студії SneakyBox, і воно суттєво оновлює класику 2011 року. За словами продюсера проєкту Вайдаса Мікельскаса, ремастер буде не просто технічним оновленням, а продуманою реставрацією. І одразу скажемо, що перша частина не стосується Space Marine 2, яку розробила Saber Interactive з російським корінням. Оригінальна гра, яка вийшла ще за THQ на PS3, Xbox 360 і ПК, була «під крилом» канадської студії Relic.

Тому розповідаємо, що Master Crafted Edition отримає підтримку 4K, новий інтерфейс, удосконалене керування, покращені моделі персонажів і повністю перероблене аудіо. Особливо цікаво — понад 100 нових голосових реплік для орків (або як сказали б самі орки: багато).

Що нового в геймплеї:

Капітан Тітус повертається — ви знову приміряєте роль космодесантника, який буде знищувати все на своєму шляху.

Зброя Імперіуму — ланцюговий меч для ближнього бою та болтери для дальнього.

Мультиплеєр 8 на 8 — формуйте загони, прокачуйте броню й зброю, обирайте класи (Руйнівник, Штурмовик, Десантник) перед боєм.

Оновлені орки — нові 3D-моделі та репліки, які відповідають сучасним канонам всесвіту Warhammer 40K.

Інтерфейс та керування — повністю перероблено, з урахуванням сучасних платформ та гравців.

Технічні апгрейди:

Підтримка 4K на ПК і Xbox Series X.

Суттєво покращені текстури.

Графічний рушій оновлено для підтримки нових візуальних ефектів.

Інтерфейс тепер сучасний і адаптований UI, а ось Flash у минулому.

Покращено аудіо — покращена підтримка сучасних систем і нові озвучки ворогів.

Гру переведено з 32-біт на 64-біт.

Реліз Warhammer 40,000: Space Marine — Master Crafted Edition відбудеться вже 10 червня на ПК, Xbox Series X і Series S. Гра також зʼявиться в Game Pass у день виходу. А от про версію для PlayStation 5 — ані слова. Усе через те, що права на оригінальну гру досі належать саме Sega, яка й публікує ремастер.

А ще трохи раніше та сама Relic анонсувала інший ремастер — Warhammer 40,000: Dawn of War. Там гра отримає 4К, підтримку модів і всі доповнення.

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Джерело: IGN