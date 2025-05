Relic анонсувала ремастер Warhammer 40,000: Dawn of War — з 4К, підтримкою модів і всіма доповненнями

Warhammer 40,000: Dawn of War / Relic

Warhammer 40,000: Dawn of War повертається на екрани геймерів — Relic готує Definitive Edition з 4К, підтримкою модів і всіма доповненнями.

Канадська студія Relic Entertainment анонсувала ремастер Warhammer 40,000: Dawn of War. Культова стратегія в реальному часі вперше вийшла у 2004 році. А ось оновлена версія, що отримала назву Dawn of War – Definitive Edition, випустять у 2025 році через Steam і GOG.

Це не просто ремастер — розробники наголошують, що залишилися вірними grimdark-оригіналу. Очікується, що вони до релізу підтягнуть лише технічну частину під сучасне залізо. Усі кампанії, дев’ять армій, понад 200 карт — повний контент буде в одному пакеті. Перший трейлер і скриншоти вже доступні — глянути можна нижче.

У Definitive Edition розробники додали підтримку 4К, покращили текстури (у 4 рази вищої якості), світло, тіні та відблиски бойових одиниць. HUD адаптували під широкі екрани, а ігрову камеру оновили — поле бою виглядатиме зовсім інакше. Крім того, Relic перевела гру на 64-біт, що гарна новина для моддерів: реліз сумісний із фанатськими модами, створеними за 20 років. І це прямо зазначено в описі — на відміну від багатьох ремастерів, тут спільнота не залишиться осторонь.

Dawn of War свого часу стала однією з головних RTS-ігор, яка показала, як grimdark із Warhammer 40K може працювати в жанрі, що тоді вже здавав позиції. У ній була кінетична бойова система, 3D-терен, бої на основі загонів і купа жорстокості.

Розробкою займається саме Relic Entertainment — студія, що створила оригінальну гру, а також Homeworld, Company of Heroes і Dawn of War 2. Relic базується в Канаді — тобто вона не має відношення до Saber Interactive з російським корінням, яка зараз розробляє Warhammer 40,000: Space Marine 2. Relic із Dawn of War не пов’язана — це окремий проєкт з окремою історією. Але до прикладу, саме канадська студія розробила першу Warhammer 40,000: Space Marine.

Джерело: IGN