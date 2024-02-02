Новини Софт 02.02.2024 о 11:43 comment views icon

Розмитнення авто в «Дії» ─ Податковий комітет підтримав законопроєкт №10380 про електронний розрахунок митних зборів

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Вадим Карпусь

Автор новин

Міністерство цифрової трансформації продовжує намагатися запроваджувати державні послуги в електронному форматі. Законопроєкт №10380, який регламентує розмитнення авто в «Дії», був переданий на розгляд до ВРУ та навіть отримав підтримку комітету Ради з фінансів, податкової та митної політики. Про це розповів Михайло Федоров.

Основна перевага нововведень, які пропонує проєкт закону №10380 ─ він усуває людський фактор з процесу розмитнення. Процес визначення митної вартості авто, від якої розраховують митні збори, пропонується автоматизувати. Коли/якщо законопроєкт ухвалять, громадяни зможуть подавати електронну митну декларацію через застосунок «Дія», а бізнес — через портал «Дія».

Що змінить законопроєкт №10380:

  • Створять Базу даних митної вартості легкових автомобілів, її сформує Мінцифра на основі даних митниці. Там буде зазначена митна вартість нових легкових автомобілів, які проходили митне оформлення в Україні з 2007 року, із деталями: марка, модель, рік випуску, тип і об’єм двигуна
  • Весь процес розмитнення буде онлайн, а «Дія» допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інформацію про автомобіль за VIN-кодом.

Растаможка авто в «Дії» ─ Налоговый комитет поддержал законопроект №10380 об электронном расчете таможенных пошлин

Наразі невідомо, коли народні обранці зможуть розглянути в сесійній залі та прийняти проєкт закону №10380.

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