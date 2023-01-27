Реформа розмитнення авто: на сайті «Дія» запустили калькулятор для розрахунку вартості митних платежів

Українські посадовці продовжують обіцяти впровадити полегшене розмитнення автомобілів через «Дію». Нагадаємо, про це говорив прем’єр-міністр Денис Шмигаль ще на початку літа 2022 року. Тоді очікувалося, що послугу запустять до 1 липня (щоправда, рік він тоді не уточнював). А вперше про розмитнення через застосунок «Дія» в уряді заговорили у травні, а у вересні Кабмін схвалив відповідний експериментальний проєкт. Хоча й донині ситуація не змінилася, проте зрушення в цьому питанні все ж є.

Як зазначають у Мінцифрі, наразі триває робота над законодавчою базою, щоб зробити можливим розмитнення авто в цифровому форматі. Це дозволить спростити процес та унеможливити корупційні схеми.

За задумом, вартість мита буде залежати лише від трьох параметрів автомобіля: рік випуску авто, тип та об’єм двигуна (потужність у випадку електромобілів). Достатньо буде ввести ці параметри в калькулятор, а далі система автоматично розрахує вартість розмитнення авто.

«Наприклад, ви маєте Mitsubishi Outlander 2022 року. На бензині та з об‘ємом двигуна у 2 літри. За новими правилами заплатите 5 280 грн, замість 19320 грн», – пише міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

У мін цифри вважають, що новий алгоритм розрахунку та послуга за кілька кліків у «Дії» приберуть людський фактор та корупційну складову. Крім того, новий механізм спростить життя та заощадять кошти тисячам українців.

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Наразі на сайті «Дія» в тестовому режимі вже працює калькулятор для розрахунку вартості розмитнення автомобіля. Зацікавлені особи можуть скористатись ним, а також залиши свій відгук про нову систему розрахунку.

Послугу реалізують Міністерство цифрової трансформації та Державна митна служба за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS».