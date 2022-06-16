Розробники PUBG анонсували «гіперреалістичну» цифрову людину Ану

Компанія Krafton, відома як розробник ігор PUBG і Callisto Protocol, продемонструвала «віртуальну людину» на ім’я Ана. За словами компанії, такий персонаж допоможе створити її екосистему Web3. Віртуальна людина була створена за допомогою Unreal Engine, «гіперреалізму, оснащення та глибокого навчання».

Точно не ясно, як Ана впишеться в бачення метавсесвіту або Web3, хоча раніше Krafton виявляла інтерес до NFT та технології блокчейн. Схоже, що реалістична віртуальна людина за задумом компанії має стати чимось на кшталт цифрової знаменитості.

«Ми очікуємо, що вона викличе інтерес і популярність серед покоління Z у всьому світі», – заявив голова креативного центру Krafton Джош Сокджін Шин. «Ана випустить оригінальний музичний трек і розширить сферу своєї діяльності як впливової особи в різних галузях розваг та кіберспорту».

Це не нова концепція. Цифрові персонажі й раніше проникали у різні сфери, від музичних кліпів до відеоігор та інсталяцій Ikea, не кажучи вже про соціальні мережі. Але Krafton, схоже, робить ставку на те, що зосередження уваги на технологіях виділить її персонажа та дозволить йому уникнути забуття.

Krafton заявляє, що опублікує докладнішу інформацію про Ану пізніше цього року, включаючи «унікальну сюжетну арку».

Джерело: The Verge