Творці Subnautica 2 виграли суд з Krafton: на кону бонус $250 млн

Суд штату Делавер у США ухвалив рішення на користь засновників студії Unknown Worlds Entertainment у тривалому конфлікті з видавцем Krafton. Справа стосувалася відсторонення керівництва студії, перенесення раннього доступу Subnautica 2 та потенційного бонусу у $250 млн, який команда могла отримати за досягнення певних фінансових показників після релізу.





Віцеканцлерка Суду справедливості Делаверу Лорі Вілл постановила, що видавець порушив умови угоди з розробником і неправомірно усунув ключових співробітників від управління студією. Суд зобов’язав Krafton повернути колишнього CEO Tеда Гілла на посаду та відновити його повний контроль над рішенням щодо запуску гри в Early Access.

Йдеться про реліз на платформах Xbox Series X|S, ПК (зокрема через Steam, Epic Games Store та Microsoft Store), а також у сервісі Xbox Game Pass.

“Рішення ухвалене на користь Fortis щодо вимог першої фази. Krafton порушила угоду, звільнивши ключових співробітників без належної причини та неправомірно перебравши операційний контроль над Unknown Worlds”, — зазначила суддя Лорі Вілл у рішенні.

Конфлікт між видавцем і розробниками почався після того, як Krafton у 2025 році усунула керівництво студії та перенесла запуск раннього доступу Subnautica 2 на 2026 рік. Спершу гра мала вийти у Early Access у 2025-му.





Саме це рішення і стало головним предметом судового розгляду. Угода між сторонами передбачала, що команда Unknown Worlds може отримати бонус до $250 млн, якщо гра досягне певних фінансових результатів. Важливо, що дедлайн для цих показників був прив’язаний до часу релізу.

Суд погодився з аргументами позивачів, що перенесення запуску могло фактично позбавити розробників шансів отримати виплату. У підсумку дедлайн для виконання фінансових умов продовжили до 15 вересня 2026 року, а за необхідності його можуть подовжити до 15 березня 2027 року.

Публічний конфлікт і бойкот фанатів

Суперечка між сторонами тривала майже дев’ять місяців і супроводжувалася публічними звинуваченнями. Частина спільноти гравців навіть закликала бойкотувати гру після новин про зміну керівництва студії.

Засновники Unknown Worlds наполягали, що гра була готова до запуску в Early Access, і припускали, що їхнє звільнення та перенесення релізу могли бути спробою уникнути виплати великого бонусу.

Krafton, своєю чергою, відкидала ці звинувачення. У компанії заявляли, що керівництво студії “не виконувало покладених на нього обов’язків” і що стан розробки не дозволяв випускати гру у ранньому доступі.

Оригінальна Subnautica від Unknown Worlds стала одним із найуспішніших інді-виживачів останніх років. Гра отримала високі оцінки критиків і продалася мільйонами копій завдяки поєднанню дослідження океану, виживання та науково-фантастичного сюжету.

У 2021 році студія випустила спін-оф Subnautica: Below Zero, після чого почалася робота над повноцінним продовженням.

Subnautica 2 позиціонується як більш масштабне продовження серії з новим світом, кооперативом і розширеними системами виживання. Очікується, що ранній доступ стане ключовим етапом розробки — команда планує активно залучати спільноту до тестування і розвитку гри.

Юристи галузі звертають увагу, що рішення Суду справедливості Делаверу може стати показовим прецедентом для відносин між великими видавцями та студіями-розробниками. Особливо коли йдеться про бонусні угоди, прив’язані до фінансових результатів гри.

Суд фактично визнав, що видавець не може змінювати управління студією або переносити реліз таким чином, щоб це впливало на контрактні виплати, якщо це суперечить умовам угоди.





Джерело: Windows Central