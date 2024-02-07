Розслідування дзвінків фейкового Байдена привело до скомпрометованого телекому та компанії «робимо усе за гроші»

У січні виборці в Нью-Гемпширі отримали дзвінок, нібито від президента Байдена, який сказав їм не голосувати на первинних виборах. Розслідування виявило, що за цим стоїть Life Corporation, техаська компанія, яка раніше була спіймана на розповсюдженні дезінформації.

Дзвінки в Нью-Гемпширі були помічені генеральним прокурором штату в середині січня. Розпочалося розслідування цієї спроби впливу на виборців. Це був не просто автоматичний дзвінок — це видавання себе за президента та низка інших правопорушень.

Фальшивий Байден називає праймеріз у Нью-Гемпширі «купою негідників» і каже людям «зберегти свій голос для виборів у листопаді». Слідчі відстежили дзвінки до підозрілого телекомунікаційного провайдера Lingo, який також проходив через багато інших телекомів. FCC зазначає, що компанія (як би вона не називалася) роками займалася незаконними дзвінками.

Однак Lingo здійснював лише передачу дзвінків від імені корпорації Life, техаської компанії, що належить комусь на ім’я Уолтер Монк і також не є новою у незаконній діяльності. FCC зазначає, що у 2003 році вона позивалася до Life та Монка «за розповсюдження очевидно незаконної попередньо записаної та небажаної реклами».

Вебсайт Life Corp. не дуже допоможе щось дізнатися: компанія «успішно пропонує рішення з 1987 року», що б це не означало. «Коли ви думаєте: «Цікаво, чи могла б Life Corporation зробити…?» Ймовірно, відповідь ТАК». «Будь ласка, зателефонуйте, щоб обговорити взаємовигідну домовленість для обох наших компаній».

Цей набір слів може натякати, що компанія може взагалі нічого не робити, або про те, що вона робить, не можна сказати вголос чи публічно.

Попри те, що компанії, які стоять за дзвінками, встановлені, це лише початок юридичної роботи. Діяльність Life та Lingo було припинено (штатом Нью-Гемпшир та FCC відповідно), далі можуть бути висунуті звинувачення. Наразі офіс генерального прокурора надіслав запит до компаній про надання необхідних записів у зв’язку з розслідуванням.

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Джерело: TechCrunch