У Facebook залишать дипфейк Джо Байдена, на якому він «торкається» грудей онуки

Наглядова рада Meta вирішила, що відео може залишитись у Facebook, однак примусить компанію оновити свою «непослідовну» політику.

В оригіналі на відео були показані кадри жовтня 2022 року, де президент США супроводжує на перше голосування свою онуку та чіпляє на її одяг наклейку з написом «I voted» («Я проголосувала»). Згодом один з користувачів Facebook додав відредаговану версію, на якій Джо Байден нібито кілька разів торкається грудей дівчини. В описі до відео президента США назвали «хворим педофілом», а тих, хто за нього голосував — «психічно хворими».

Як повідомляє Engadget, наглядова рада Meta, яка розглянула інцидент, нещодавно прийшла до рішення, що відео у Facebook таки може залишитися. У звіті кажуть, що воно не порушує політику компанії щодо маніпулювання ЗМІ, оскільки «не було редаговано за допомогою інструментів штучного інтелекту, а також тому, що редагування було очевидним і навряд введе в оману більшість користувачів».

Водночас наглядова рада стурбована саме змістом політики Meta, яка, на їхню думку, є «непослідовною, позбавленою переконливого обґрунтування та неналежним чином зосередженою на тому, як було створено контент, а не на тому, якій конкретній шкоді потрібно запобігти (наприклад, щодо виборчих процесів).

«Meta повинна терміново переглянути цю політику, враховуючи велику кількість виборчих процесів у 2024 році».

Рада також пропонує Meta «застосувати мітку, яка вказує на те, що вміст багатошаровий і може ввести в оману». В компанії нині кажуть, що «переглядають вказівки Наглядової ради та нададуть публічну відповідь» протягом наступних 60 днів.

Щодо модерації Facebook питання виникають регулярно, зокрема й в українських користувачів, яких часто блокують за поширення інформації про війну.