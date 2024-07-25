Розумний лічильник WATT+ від YASNO ─ автоматична передача показників, двозонний тариф і ціна у ₴8 тис.

YASNO пропонує встановити індивідуальний розумний лічильник електроенергії «Розумний WATT+». Він здатен автоматично передавати показники споживання електроенергії, що звільняє його від необхідності самостійно контролювати цей процес. Завдяки двозонній тарифікації його власник зможе заощаджувати не лише час, а ще й кошти.

Однією з основних переваг «Розумний WATT+» є те, що для автоматичної передачі показань не потрібно встановлювати АСКОЕ на весь будинок, а отже можна не залежати в питаннях автоматизації від сусідів чи ОСББ. Такі лічильники працюють на основі GSM-мереж і автоматично передаватимуть дані у визначений час. Окрім того, лічильник фіксує споживання окремо вдень та вночі, що дозволяє активувати двозонний тариф та сплачувати вдвічі менше за електроенергію, спожиту в нічний час.

Лічильник «Розумний WATT+» можна замовити на сайті YASNO. 1-фазний лічильник (220 В) із доставкою, встановленням та налаштуванням коштує 7999 грн. Доступна розстрочка на 6 місяців зі щомісячними платежами 1334 грн. Її надають monobank та «ПриватБанк».