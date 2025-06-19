Риби розумніші, ніж ви вважаєте — вчені дізналися, як це з’ясувати

Tony Wu/naturepl.com

Науковці з Університету та дослідницького центру у Вагенінгені в Нідерландах з’ясували, що риби, насправді, набагато розумніші, ніж вважалось.

Дослідники Катаріна Віла-Поука та Олександр Котршал стверджують, що наукова спільнота роками недооцінювала інтелект риб, спираючись виключно на результати лабораторних досліджень. Між тим, ці результати не відображають поведінку риб у природному середовищі.

У зв’язку з цим науковці розробили простий і недорогий інструмент для вивчення поведінки риб безпосередньо у річках, озерах та ставках. Дослідники зазначають, що перебування риб у штучному середовищі змінює їхню поведінку і механізми адаптації, що спотворює результати спостережень за їхньою поведінкою. Натомість Катаріна Віла-Поука та Олександр Котршал розробили просту годівницю зі спеціальними дисками, які рибі необхідно посунути, щоб дістатись до їжі.

«Ми шукали рішення, яке можна було б впровадити будь-де, від дрібних ставків до швидких річок. Надаючи рибам можливість робити незалежний вибір, ми отримуємо набагато точніше розуміння їхніх процесів навчання», — пояснює Катаріна Віла-Поука.

Дослідники перевірили свою годівницю на рибах гупі (Poecilia reticulata) та колючках дев’ятиголкових (Pungitius pungitius). Зазначається, що риби продемонстрували прогрес під час обирання необхідних дисків, які треба було посунути, щоб дістатись до їжі. Це також узгоджується з результатами, отриманими у лабораторії. За результатами дослідження науковці також встановили, що у той час, як частина риб активно займалась пошуком їжі, інша частина прагнула скористатись їхніми результатами замість самостійного пошуку.

«Вивчаючи тварин у їхньому природному середовищі, ми можемо краще спостерігати за їх автентичною поведінкою. Це не лише розширює наше розуміння когнітивної еволюції, а й має значення для збереження та благополуччя тварин», — переконує Олександр Котршал.

Пристрій недорогий, його легко модифікувати для різних видів риб, і він підходить для вивчення соціального адаптації та пам’яті. Дослідники сподіваються, що це просте нововведення значно просуне область досліджень когнітивних здібностей риб.

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Результати опубліковані у журналі Methods in Ecology and Evolution

Джерело: SciTechDaily