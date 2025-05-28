60% світового океану виявилися фермою величезних креветок — але до них важко дістатися

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Дослідники з Університету Західної Австралії дізнались, що у глибинах океанів мешкає рідкісна ракоподібна істота.

Ця істота отримала назву Alicella gigantea і є найбільшим з відомих видів амфіподів — близького до креветок виду, представники якого зазвичай мають доволі малі розміри. Однак особини Alicella gigantea можуть досягати 34 сантиметрів, тому їх і вважають гігантськими.

Науковці тривалий час вважали, що це доволі рідкісні істоти. Однак результати останніх досліджень демонструють, що Alicella gigantea можуть бути значно більше поширеними і займати до 59% площі світового океану.

«Історично склалося так, що його нечасто досліджували та спостерігали порівняно з іншими глибоководними амфіподами, що говорить про низьку щільність популяції. І оскільки це явище зустрічалося нечасто, про демографію, генетичну мінливість і динаміку популяції було відомо небагато, оскільки було опубліковано всього сім досліджень за даними про послідовність ДНК», — пояснює морський молекулярний біолог Пейдж Мароні.

Найбільше ускладнює пошук цих істот той факт, що вони мешкають на великій глибині, у понад 3 тис. метрів. Десь на глибині близько кілометра сонячне світло більше не проникає крізь товщу води, там дуже холодні умови і високий тиск.

Мароні разом з групою дослідників вирішив детальніше вивчити Alicella gigantea. Науковці зібрали 195 записів про цих істот із 75 різних місць у глибоководних районах Атлантичного, Тихого та Індійського океанів, на глибинах від 3890 до 8931 метра. Вони також зібрали зразки з метою секвенування геномів.

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Науковцям вдалось виявити генетичну подібність між різними популяціями, що мешкали у різних місцях. Попередні дослідження глибоководних амфіпод припускають, що відсутність пігментації у Alicella gigantea — досить незвичне явище для амфіпод, які зазвичай пофарбовані в червоний спектр — може бути пов’язане з тим, що вони не страждають від великих хижаків.

«Оскільки дослідження глибоководних районів моря розширюється до глибин, що виходять за рамки звичайного відбору проб, з’являється все більше доказів того, що найбільші у світі глибоководні ракоподібні далеко не рідкість», — підкреслив Мароні.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Royal Society Open Science

Джерело: ScienceAlert