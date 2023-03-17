Сервіс прокату електросамокатів Bolt відновлює роботу у Києві, Львові, Чернівцях та Івано-Франківську, на черзі – Вінниця

Після зимової перерви сервіс прокату електросамокатів Bolt відновив роботу в Києві, Львові та Чернівцях. Сервіс активно відновлює свою роботу, розширює зону покриття в тих містах, де він працював в обмеженому режимі. Також у планах команди Bolt – запуск послуги в нових населених пунктах України.

З 17 березня електричні самокати Bolt з’являться на вулицях Івано-Франківська, а трохи згодом і Вінниці. Після запуску сервісу оренди в Івано-Франківську та Вінниці діятимуть такі тарифи: 9 грн за розблокування та 2,9 грн/хв. Оренда самокатів буде недоступною під час комендантської години.

«У 2023 році, попри воєнний стан, ми продовжуємо надавати послуги оренди електросамокатів у різних містах України та розширювати нашу присутність у країні. Протягом останніх кількох років самокати вже стали невіддільною частиною міської інфраструктури України, адже це легкий мобільний транспорт, який полегшує логістику в містах та економить час, витрачений на дорогу. Ми робимо все можливе, щоб цього року якнайбільше людей змогли скористатися сервісом оренди електросамокатів у різних містах», – зазначив керівник напряму з розвитку прокату електросамокатів компанії Bolt в Україні Антон Мілка.

У Bolt відзначають переваги мікромобільного транспорту та називають його альтернативою авто та громадським засобам пересування в містах. Зазначається, що електросамокати дозволяють швидко і зручно подолати невеликі відстані, не витрачаючи час у заторах або на очікування на зупинках.

Згідно з дослідженнями, проведеними компанією Bolt у жовтні-грудні 2022 року в 17 країнах Європи, де доступний сервіс, 38 % користувачів застосовують самокат як транспорт «останньої милі», поєднуючи його з громадським транспортом. В Україні цей показник становить 36,9 %. Таким чином, завдяки сервісу оренди забезпечується перехід від використання авто до легшого та екологічного транспорту. Це допомагає знизити навантаження на транспортні розв’язки та громадський транспорт у цілому.

Крім того, за результатами дослідження встановлено, що, використовуючи електросамокати Bolt замість авто, було скорочено кілометраж автомобільних подорожей на 20 млн км та, відповідно, зменшено кількість викидів вуглекислого газу на 2,4 млн кг.