Sherlock Holmes: The Awakened виходить 11 квітня — трейлер до релізу гри київської студії Frogwares

На наступному тижні відбудеться реліз гри Sherlock Holmes: The Awakened. До цієї події українська студія Frogwares підготувала новий релізний трейлер, який демонструє ігролад.

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Sherlock Holmes: The Awakened – це пригодницький детективний хорор, в якому Шерлок Холмс зустрічається з Ктулху. Гра є продовженням історії молодого Шерлока, в якій Холмс і Ватсон разом беруться за свою першу велику справу. Культ, одержимий богами Елдрича, діє у тіні, щоб втілити у життя пророцтво, що змінює світ. Дует молодих детективів має завадити їхнім планам.

Sherlock Holmes: The Awakened є рімейком оригінальної гри 2006 року, виконаним на базі рушія Unreal Engine 4. Попри використання слова «рімейк» фактично Sherlock Holmes: The Awakened буде майже новою грою. Вона отримає змінений сюжет та нові сторонні квести. Нагадаємо, для її створення українська студія Frogwares збирала гроші на Kickstarter і кампанія була дуже успішною.

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Sherlock Holmes: The Awakened вийде 11 квітня на платформах ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S та Nintendo Switch. Гра буде доступна у трьох різних виданнях. Поряд зі стандартним виданням для всіх платформ буде випущено видання Deluxe, що включає копію гри, набір побічних квестів та 6 ексклюзивних костюмів. Ексклюзивним для ПК буде видання Premium Edition, яке включатиме весь вміст видання Deluxe, а також цифровий артбук і саундтрек. Всі гравці, які оформили попереднє замовлення на Sherlock Holmes: The Awakened, як бонус отримають 3 нестандартні вбрання для Холмса і Ватсона.