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Фанати Frogwares зібрали понад $160 тис. на ремейк Sherlock Holmes: The Awakened — у ньому можна буде зіграти за доктора Ватсона

Фанати Frogwares зібрали понад $160 тис. на ремейк Sherlock Holmes: The Awakened — у ньому можна буде зіграти за доктора Ватсона

Як ми повідомляли раніше, проєкт зі збору коштів на випуск ремейку гри Sherlock Holmes: The Awakened виявився дуже успішним на Kickstarter. За 6 годин вдалося зібрати цільову суму, необхідну для випуску гри. Але фанати й надалі підтримують проєкт фінансово, що дозволяє досягати нових цілей.

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Так, після подолання рубежу $110 тис. зібраних коштів розробники пообіцяли додати в гру систему Metagame. Вона відстежуватиме дії гравця та винагороджуватиме його за ретельне проведення розслідування.

Наступний рубіж було встановлено на рівні $160 тис., і його також вдалося успішно подолати (на момент підготовки матеріалу кампанія зібрала $162,6 тис.). Це дозволить додати у гру можливість грати за доктора Джона Ватсона у певні моменти історії. Розробники обіцяють реалізувати повноцінне озвучення, що дозволить розмовляти з іншими персонажами, а також допомагати Шерлоку Холмсу розслідувати злочини. Розробники вже поділилися концептуальними зображеннями доктора Ватсона.

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Ремейк Sherlock Holmes: The Awakened позволит играть за доктора Ватсона

Попри використання слова «ремейк», фактично Sherlock Holmes: The Awakened буде майже новою грою. Вона отримає змінений сюжет та нові сторонні квести. У новій версії Sherlock Holmes: The Awakened детективи розслідуватимуть справу, пов’язану з Ктхулху. Розробники також мають намір оновити графіку, анімацію та інтерфейс гри. Вихід гри очікується у лютому 2023 року на платформах ПК (Steam, Epic Games Store, GoG, Gamesplanet), PS5, PS4, Xbox Series X та S, Xbox One та Nintendo Switch. У грі передбачено озвучення англійською мовою, інтерфейс та субтитри українською (та десятком інших) мовою.


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