Українці Frogwares після відкладеного релізу натякнули, коли вийде The Sinking City 2

Софія Шадріна

Sinking city / Куток
Українська студія Frogwares підтвердила, що не відмовляється від планів випустити The Sinking City 2 у першій половині 2026 року. Водночас команда поки не готова назвати конкретну дату релізу — навіть попри те, що до умовного дедлайну у червні залишилося небагато часу.


Про це розробники повідомили у відповіді на запитання гравців у соцмережах. Студія уточнила, що наразі орієнтир не змінюється: реліз усе ще запланований “до кінця першої половини року”, однак точні терміни залежатимуть від темпів завершення розробки.

The Sinking City 2 / X.com
Нагадаємо, що спочатку The Sinking City 2 не мала чітко окресленого вікна виходу, але згодом Frogwares офіційно перенесла реліз на 2026 рік. Причини затримки — не лише типові для індустрії труднощі виробництва, а й об’єктивні обставини, з якими стикається українська студія.

Розробка гри відбувається в умовах повномасштабної війни: команда неодноразово згадувала про вплив обстрілів, повітряних тривог і перебоїв з електроенергією. Блекаути та необхідність евакуації частини співробітників прямо впливали на робочі процеси, внаслідок чого графіки переглядалися, а дедлайни переносилися.


Події The Sinking City 2 розгортаються у тому ж всесвіті, що й перша частина, однак це буде окрема історія з новим головним героєм. Гравців знову перенесуть у всесвіт, натхненний творами Говарда Філліпса Лавкрафта.

Цього разу сюжет розгортатиметься у 1920-х роках в Аркгемі — місті, яке опинилося у владі надприродних сил. Через катастрофічну повінь вулиці перетворилися на затоплені лабіринти, а мешканці або втекли, або стали жертвами монстрів.

Гравцям доведеться досліджувати місто як пішки, так і на човні, поступово відкриваючи нові райони та виживаючи у ворожому середовищі.

На відміну від першої частини, яка поєднувала детектив і пригодницьку гру, сиквел робить значно більший акцент на survival horror. За словами розробників, нова гра буде ближчою за духом до серії Resident Evil. У другій частині фанатам обіцяють перероблену бойову систему з більшим акцентом на виживання, більше напруги у сутичках та відміну обов’язкових розслідувань: вони залишаться опційними. Таким чином, гравець сам вирішуватиме, наскільки глибоко занурюватися у детективну складову, або ж зосередитися на виживанні.

The Sinking City 2 готують до релізу на PlayStation 5, Xbox Series X/S та ПК. При цьому студія вже заявляла, що не планує випуск фізичних копій — гра буде доступна лише в цифровому форматі.

Окремо Frogwares розглядає можливість портування на наступне покоління консолі Nintendo — умовну Switch 2, хоча жодних підтверджених термінів чи деталей поки немає.

Frogwares — українська студія з понад 20-річною історією, відома насамперед серією ігор про Шерлока Холмса. У різні роки команда випускала такі проєкти, як Sherlock Holmes: Crimes and Punishments та Sherlock Holmes Chapter One.

Перша частина The Sinking City вийшла у 2019 році та стала одним із найамбітніших проєктів студії — з відкритим світом, детективною механікою та лавкрафтівською атмосферою.

Останні роки для команди були особливо складними: окрім війни, Frogwares також проходила через юридичний конфлікт із видавцем навколо прав на першу частину The Sinking City. Попри це студії вдалося зберегти незалежність і продовжити роботу над новими іграми.

Джерела: Куток, X.com

