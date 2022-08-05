Всього біля 6 годин знадобилося українській студії Frogwares, щоб зібрати на Kickstarter кошти на випуск ремейку Sherlock Holmes: The Awakened

Українська студія Frogwares запустила на Kickstarter кампанію, щоб профінансувати розробку римейку гри 2007 року Sherlock Holmes: The Awakened.

Попри використання слова «ремейк», фактично Sherlock Holmes: The Awakened буде майже новою грою. Вона отримає змінений сюжет та нові сторонні квести. В новій версії Sherlock Holmes: The Awakened детективи будуть розслідувати справу, пов’язану із Ктхулху. Також розробники мають намір оновити графіку, анімацію та інтерфейс гри.

Фанати із радістю підтримали проєкт Frogwares на Kickstarter. Компанія планувала зібрати за допомогою сервісу $71,7 тис. Цю суму вдалося накопичити всього за 6 годин, а на момент підготовки матеріалу кампанія зібрала вже понад $95 тис.

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«Люди, ви просто неймовірні. Від щирого серця – дякуємо!» – прокоментувала компанія таку підтримку з боку фанатів.

Разом з тим, Frogwares просить прихильників й надалі фінансувати кампанію, незабаром вони додадуть додаткові цілі.

Римейк Sherlock Holmes: The Awakened вийде у 2023 році на платформах на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S та Nintendo Switch.