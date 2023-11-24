Ще один Чорний Яструб для ГУР ― чехи та словаки за тиждень зібрали €400 тис. на гелікоптер Black Hawk для розвідників

Чеська ініціатива «подарунок для путіна» оголосила про збір на закупівлю гелікоптера Black Hawk, який передадуть бійцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Протягом першого тижня збору небайдужі чехи та словаки вже перерахували на цей збір понад €400 тис. Це становить приблизно 10% від необхідної суми. Загальна вартість вертольоту Black Hawk ─ близько €4,3 млн.

Вертоліт, який збираються придбати для потреб ГУР МО, вже оглянули авіаційні експерти з України. Він у хорошому стані та готовий виконувати бойові завдання. Щойно буде зібрана необхідна для придбання сума, Міністерство оборони Чехії доправить його українським розвідникам.

🚁 Black Hawk для ГУР ― чехи та словаки за тиждень зібрали 400 000 євро на гелікоптер для розвідників



🔥 Чеська ініціатива «подарунок для путіна» оголосила про збір на закупівлю гелікоптера Black Hawk для воїнів @DI_Ukraine 🔗 https://t.co/bKeWTvqSXI pic.twitter.com/4Xqbgq04zE — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) November 24, 2023

Це не перший збір, який влаштовує ініціатива «подарунок для путіна» для ЗСУ. Раніше чехи вже задонатили на придбання 15 комплексів протиповітряної оборони Viktor, танк Т-72 та РСЗВ RM-70 на загальну вартість у$ 2,3 млн.

Зазначимо, в авіапарку ГУР МО України вже є один гелікоптер Black Hawk. Він допомагає виконувати бойові та спеціальні завдання, місії із доставки військових вантажів і особового складу, ведення радіоелектронної боротьби, а також евакуацію поранених.