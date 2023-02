Sikorsky UH-60A/S-70i Black Hawk — Чорний Яструб на службі ГУР МО

Головне управління розвідки Міноборони України в одному зі своїх останніх звітів повідомило про повернення пілотів-розвідників після виконання чергового бойового завдання.

Як зазначається в повідомленні, бойові гелікоптери значно збільшують можливості спеціальних підрозділів ГУР та ефективність виконання спеціальних операцій. При цьому бійці позують на фоні двох гелікоптерів. Один з них являє собою звичний Мі-24. А от другий дуже схожий на американський багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk. Судячи з нанесення знаків, він перебуває на озброєнні українських розвідників.

Слід зазначити, що раніше не повідомлялося про постачання Україні гвинтокрилів UH-60 Black Hawk. Проте аналітики Ukraine Weapons Tracker припускають, що цей конкретний екземпляр був придбаний у приватному порядку завдяки фінансуванню союзників.

Судячи з лівреї, схоже, що це колишній гелікоптер американської армії, який був відремонтований та модернізований компанією Ace Aeronautics. Він не має видимого озброєння, але для нього доступні численні модифікації, які дозволяють наділити апарат значними можливостями вогневого ураження, а також встановлювати датчики.

The Black Hawk in #Ukraine: the Ukrainian Military Intelligence (GUR) Aviation forces have revealed a new helicopter type in service- at least one Sikorsky UH-60A.

By the livery, this appears to be an ex-US Army helicopter refurbished and upgraded by Ace Aeronautics, LLC. pic.twitter.com/eDzsEcQvRq

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 21, 2023