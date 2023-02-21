Sikorsky UH-60A/S-70i Black Hawk — Чорний Яструб на службі ГУР МО

Головне управління розвідки Міноборони України в одному зі своїх останніх звітів повідомило про повернення пілотів-розвідників після виконання чергового бойового завдання.

Як зазначається в повідомленні, бойові гелікоптери значно збільшують можливості спеціальних підрозділів ГУР та ефективність виконання спеціальних операцій. При цьому бійці позують на фоні двох гелікоптерів. Один з них являє собою звичний Мі-24. А от другий дуже схожий на американський багатоцільовий гелікоптер UH-60 Black Hawk. Судячи з нанесення знаків, він перебуває на озброєнні українських розвідників.

Слід зазначити, що раніше не повідомлялося про постачання Україні гвинтокрилів UH-60 Black Hawk. Проте аналітики Ukraine Weapons Tracker припускають, що цей конкретний екземпляр був придбаний у приватному порядку завдяки фінансуванню союзників.

Судячи з лівреї, схоже, що це колишній гелікоптер американської армії, який був відремонтований та модернізований компанією Ace Aeronautics. Він не має видимого озброєння, але для нього доступні численні модифікації, які дозволяють наділити апарат значними можливостями вогневого ураження, а також встановлювати датчики.

The Black Hawk in #Ukraine: the Ukrainian Military Intelligence (GUR) Aviation forces have revealed a new helicopter type in service- at least one Sikorsky UH-60A. By the livery, this appears to be an ex-US Army helicopter refurbished and upgraded by Ace Aeronautics, LLC. pic.twitter.com/eDzsEcQvRq — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 21, 2023

UH-60 Black Hawk – це американський багатоцільовий гвинтокрил, який використовується армією США з середини 1970-х років. Екіпаж складається з 3 людей. Гвинтокрил може перевозити 11 людей або 6 лежачих хворих чи поранених. Максимальна злітна вага складає 11,1 т. Корисне навантаження внутрішнього відсіку становить 1197 кг, на підвісці – 4082 кг.

Гелікоптер оснащено двома двигунами потужністю по 1880 к.с. Максимальна швидкість досягає 296 км/год, практична дальність – 584 км, а тривалість патрулювання – 2 години 6 хвилин. Завдяки використанню додаткових підвісних баків дальність та тривалість польоту можна збільшити. UH-60 Black Hawk має на озброєнні два кулемети калібром 7,62 або 12,7 мм, керовані ракети повітря-повітря та повітря-поверхня, а також некеровані ракети.

Гвинтокрил має декілька версій та модифікацій, включно з експортним варіантом S-70i Black Hawk. Саме такі наприкінці минулого року отримала Польща, і, за даними деяких джерел, ця версія фігурує на знімку ГУР. Проте, за даними Ukraine Weapons Tracker, борт на світлині ГУР МО нагадує початковий серійний варіант Sikorsky UH-60A. У мережі є відео гвинтокрила з таким же розфарбуванням, і це не польський S-70i, а саме початкова версія UH-60A.