ГУР МО показало використання американського вертольота Black Hawk

Головне управління розвідки Міноборони України показало використання американського вертольота Black Hawk — «Чорний яструб». Раніше ГУР «засвітило» цей вертоліт на фотографії, проте не вказало прямо про його використання. Тоді це були припущення. Тепер же ГУР підтвердило, що Black Hawk справді знаходиться на озброєнні та активно використовується.

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Зазначається, що нещодавно на одному з напрямків фронту відбулися чергові тренування спецпідрозділів ГУР МО зі взаємодії з багатоцільовим гелікоптером Black Hawk. Спецпризначенці відпрацювали десантування бойових груп на поле бою, евакуацію, висадку з десантних тросів, а також нічні польоти. За словами бійців та пілотів, Black Hawk практично за всіма характеристиками значно випереджає радянські аналоги Мі-8 та Мі-24.

«Чорний яструб» значно маневровніший та кращий у керованості за Мі-8. Також він виграє за швидкістю горизонтального польоту. Вертоліт здатен перебувати в польоті безперервно близько 3 годин та може подолати відстань понад 600 км.

Крім зручності в керуванні, нова машина також виявилась надійною та легкою в експлуатації.

«Вертоліт вражає своєю надійністю, легкістю в експлуатації та бойовою живучістю», – розповідає бортінженер. «Маючи досвід експлуатації Мі-8 та Мі-24, на «Чорному яструбі» ми полетіли в перший день, як його отримали. Просто сіли і виконали переліт», – розповідає льотчик.

Вертоліт Black Hawk призначений для підтримки піхоти та перевезення вантажів. Для розвантаження групи з 12 бійців та евакуації іншої з поля бою вертольота потрібно 3-4 секунди. Також він застосовується для стрільби керованими й некерованими ракетами типу Hellfire.

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За даними першого пілоту вертольота з позивним «Маестро», цей Black Hawk вже бере активну участь у бойових діях, в тому числі на території ворога. Також пілот каже, що українські пілоти готові до використання західних літальних апаратів.

«За останній рік рівень наших пілотів колосально виріс. Наразі Україна з легкістю може прийняти близько сотні багатоцільових вертольотів типу Black hawk, близько 50 ударних вертольотів типу Apache, а також близько 40-60 вантажних вертольотів типу Chinook. Таку кількість ми могли б прийняти з мінімальним часом на перенавчання наших пілотів», – зазначив він.

Джерело: Facebook