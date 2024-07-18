Що приховувала Арктика? Науковці знайшли загублений континент біля Гренландії

Дослідники з Великої Британії та Швеції виявили новий мікроконтинент у протоці Девіса між Баффіновою Землею Канади та південно-західною Гренландією. Учені використали гравітаційні дані та сейсмічну розвідку для створення тектонічної реконструкції регіону.

Попри попередні дослідження геології цієї місцевості, деякі питання залишалися невирішеними. Зокрема, науковці не могли пояснити походження аномально товстої континентальної кори в протоці.

Під час реконструкції минулого цієї території, коли Гренландія відокремлювалася від Канади, дослідники виявили, що аномально товста кора насправді є окремим мікроконтинентом. Це тектонічний блок, який відділився від континенту й оточений тоншою океанічною корою.

За словами науковців, рифтинг — процес розколу тектонічних плит — розпочався приблизно 118 мільйонів років тому. Континентальний розлом у морі Лабрадор стався майже 61,27 мільйона років тому. Континенти продовжували розходитися, поки Гренландія не зіткнулася з Північноамериканською плитою та не приєдналася до неї. Саме в цей період утворився новий мікроконтинент.

Дослідники припускають, що розтягнення в східній частині протоки Девіса між 58 і 49 мільйонами років тому призвело до відокремлення цього фрагмента від Гренландії.

Науковці сподіваються, що це дослідження допоможе краще зрозуміти тектоніку плит та пов’язані з нею небезпеки для жителів Землі. Вони наголошують на важливості подальшого вивчення цього явища для розуміння функціонування тектоніки плит на нашій планеті.

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Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Gondwana Research.

Джерело: Iflscience