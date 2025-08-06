Новини Технології 06.08.2025 comment views icon

ШІ створив процесори, які добре працюють, але цілком незрозумілі

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

ШІ створив процесори, які добре працюють, але цілком незрозумілі
Мікросхема, спроєктована ШІ/Emir Ali Karahan, Princeton University

Американські та індійські науковці у новому дослідженні пропонують проєктувати мікросхеми з використанням алгоритму глибокого навчання ШІ і подальшого створення схем та компонентів.

Використовуючи штучний інтелект, дослідники з Прінстонського університету та Індійського технологічного інституту Мадраса продемонстрували метод “зворотного проектування”. Він передбачає, що науковці початково відштовхуються від бажаних властивостей матеріалів, а потім розробляють конструкцію на їхній основі. 

З використанням цього алгоритму було створено кілька чипів, які виявились дуже ефективними, однак ніхто, насправді, не розуміє, чому вони такі ефективні. Як зазначає провідний автор дослідження, професор електротехніки та обчислювальної техніки у Прінстоні, Каушик Сенгупта, люди не розуміють, як воно працює, однак ці чипи здатні працювати ефективніше. 

Метод із використанням ШІ орієнтований на розробку бездротових чипів, що використовуються у високочастотних застосунках, таких як мережі 5G, радіолокаційні системи, автономний транспорт. Зазвичай інженери починають із готових шаблонів та вручну оптимізують або покращують конструкції за допомогою ітеративного моделювання та тестування. Це вимагає багато часу та зусиль, потребує високого рівня знань, що обмежує можливості пришвидшення процесу вдосконалення мікросхем.

Американські та індійські дослідники навчили згорткові нейромережі розуміти складний взаємозв’язок між геометрією мікросхем та електромагнітними процесами у них. Моделі ШІ здатні передбачити, як працюватиме запропонована конструкція, працюючи з типом матеріалів, які зазвичай не використовуються. 

ШІ створив процесори, які добре працюють, але цілком незрозумілі
Глибоке навчання дозволило здійснити узагальнений зворотний синтез високочастотних схем/Nature

  У дослідженні було запропоновано низку варіантів застосування: від простих однопортових антен до складних багатопортових радіочастотних структур, таких як фільтри або дільники потужності. Розроблені за допомогою ШІ компактні антени, що працюють на двох різних частотах, підвищують продуктивність багатодіапазонних пристроїв. 

Буквально за кілька хвилин ШІ синтезував фільтри з точними смуговими характеристиками, що раніше займало б дні чи тижні. Можливість швидкої розробки високопродуктивних схем може прискорити розвиток телекомунікацій, автономних систем та інших галузей. Такий підхід дозволяє інженерам зосередитись на інноваціях, а не на рутинній оптимізації.

Однак найцікавіше, це нові типи конструкцій, які пропонує ШІ. Ці конструкції значно відрізняються від тих, що були запропоновані людьми.

“Ми створюємо складні конструкції, що мають випадкову форму, і при з’єднанні з ланцюгами вони досягають раніше недосяжної продуктивності. У класичних конструкціях ці схеми та електромагнітні елементи обережно збираються разом, деталь за деталлю, тому сигнал проходить по чипу так, як нам потрібно. Змінюючи ці структури, ми додаємо нові властивості. Раніше у нас був обмежений набір можливостей, але тепер можливості набагато ширші”, — зазначає професор Каушик Сенгупта. 

Бездротові чипи є комбінацією стандартної електроніки (наприклад, комп’ютерних чипів) і електромагнітних компонентів, таких як антени або розгалужувачі сигналів. Хоча це дослідження зосереджене на радіочастотах і субтерагерцевих частотах, принципи проєктування з урахуванням ШІ можуть бути поширені на комп’ютерні чипи і навіть квантові обчислення.

Очевидно, що чим далі, тим більшу роль штучний інтелект відіграватиме у процесах розробки, зокрема, мікросхем. Однак науковці досі не розуміють, чим керується ШІ під час розробки власних проєктів. Це ускладнює для інженерів розуміння і прогнозування поведінки таких систем, що може призвести до непередбачуваних збоїв або вразливостей, особливо у критично важливих сферах.

Окрім цього, виправлення помилок та усунення вразливостей може виявитись складнішим, ніж у системах, створених людьми. На практиці надмірна залежність від ШІ може підірвати фундаментальні знання та навички розробників-людей, створивши прогалину в експертних знаннях у разі збою чи недоступності технології.

Спецпроєкти
Нова Оболонь: як та чому цей район поступово стає діловим осередком. Кейс Boston Creative House
ІТ-директор IDS Ukraine очолив рейтинг BEST CIO’24 у галузі харчової промисловості. Що він впроваджує в компанії

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature

Джерело: ZME Science

Популярні новини

arrow left
arrow right
Перші дані про лінійку AMD Ryzen Pro 9000 — до 12 ядер Zen 5 та TDP 65 Вт
Microsoft дозволяла інженерам з Китаю працювати з системами Пентагона з мінімальним наглядом
Epic Games Store безплатно віддає одну з найвище оцінених ігор в 2025 році
Нова технологія захисту анодів подвоює ресурс акумуляторів електрокарів
Кожна п’ята гра в Steam за 2025 рік створена з допомогою ШІ, — звіт
Докстанція перетворює Apple Mac mini на вінтажний Mac
Перший погляд на «монстра» Джейкоба Елорді в готичному фентезі «Франкенштейн» — нові кадри і дата релізу
Земля, Марс, Венера та невідома планета гармонійно “вальсували” навколо Сонця, — моделювання на спостереженнях екзопланет
Google телефонуватиме за вас в магазини
Sci-fi в кишені: крихітний датчик перетворює смартфон на спектрометр
Новий патч Stellar Blade зламав запуск гри у Steam — доведеться видалити моди
Шостий океан Землі формується прямо зараз — в Африці цьому не раді
Дослідження: YouTube навмисно рекомендує веселі відео людям, які дивляться забагато політичного контенту
Роз'єм живлення NVIDIA RTX 5090 згорів з ідеальним підключенням під час гри в Wuchang
Серіал «Володар перснів»: Amazon розпочала зйомки 3-го сезону і показала загадковий тизер з натяком на Саурона
ШІ-агент самостійно придбав NFT CryptoPunk #9098 — за завищеною ціною
Флешка з птаха: ютубер перевів дані у звук, а шпак зміг їх відтворити
Термоядерний стартап навчився робити золото зі ртуті вигідно й у великій кількості
LG Smart Monitor Swing 32” 4K — монітори крокують світом на ніжці з колесами
Криптовалюти стануть найгіршим активом 2025 року, — старший стратег Bloomberg Intelligence
Суша зеленішає, а океани вимирають: вчені виявили глобальний перерозподіл життя
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати