Новини Технології 15.07.2025 comment views icon

Голова NVIDIA Дженсен Хуанг каже, що ШІ робить його розумнішим, і сперечається з дослідженням MIT

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Андрій Русанов

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Голова NVIDIA Дженсен Хуанг каже, що ШІ робить його розумнішим, і сперечається з дослідженням MIT
Дженсен Хуанг у Китаї / NVIDIA, YouTube

Дженсен Хуанг відреагував на дослідження MIT, яке визначає зниження когнітивних здібностей через використання ШІ. Але обережно — все ж NVIDIA продає сервери ШІ.

В інтерв’ю CNN генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг заперечив, що використання штучного інтелекту робить людину менш розумною. Зауваження Хуанга прозвучали у відповідь на дослідження MIT, проведене минулого місяця, у висновку якого йдеться, що користувачі, які покладалися на штучний інтелект для написання есе, демонстрували меншу мозкову активність та мали труднощі з нестандартним мисленням. Голова чотиритрильйонної компанії каже, що дослідження не читав, але не погоджується — використання штучного інтелекту нібито покращило його навички.

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Автори дослідження зазначають, що хоча творці матеріалів за допомогою ChatGPT спочатку структурували свої есе та робили базові підказки для моделі на основі цієї структури, під складання тексту просто копіювали та вставляли відповіді моделі. Крім того, користувачі ChatGPT тне могли пригадати деталі «своєї» роботи та «постійно демонстрували низькі результати на нейронному, лінгвістичному та поведінковому рівнях». на питання щодо його думки про це Дженсен Хуанг відповів:

«Мушу визнати, що я використовую штучний інтелект буквально щодня. І я думаю, що мої когнітивні здібності насправді покращуються. […] Я прошу його навчити мене речей, яких я не знаю, Або допомогти мені розв’язати проблеми, які інакше я не зміг би розв’язати розумно».

Хуанг додав, що, ймовірно, відсутність погіршення здібностей полягає у тому, що він ніколи не просить ШІ думати за нього. CEO NVIDIA наголосив, що під час використання ШІ «потрібно думати». Він назвав постановку хороших запитань висококогнітивною навичкою та сказав, що коли він взаємодіє зі ШІ, «це система запитань».

«Щоб формулювати хороші запитання, потрібно думати, бути аналітичним, самостійно міркувати. […] Зазвичай я запитую: «чи впевнені ви, що це найкраща відповідь, яку ви можете надати?» Я беру відповідь від одного ШІ, передаю її іншому ШІ та прошу його проаналізувати себе».

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Він вважає, що цей процес нічим не відрізняється від «отримання трьох думок», що веде до висновку до висновку, ніби використання штучного інтелекту насправді покращує когнітивні навички. Цей процес здається голові NVIDIA таки, що розвиває критичне мислення, і він би поради застосовувати це мислення до будь-яких досліджень.

Джерело: Wccftech

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