Шість РЛС Amber-1800 прямують в Україну — «ракетошукач» з радіусом дії 400 км

Шість радіолокаційних станцій Amber-1800 з дальністю роботи до 400 км передасть Україні Литва, про це розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Литва бере участь у німецькій ініціативі IAAD, яка спрямована на посилення української протиповітряної оборони. Деталі та терміни постачання не розголошувалися.

According to the German Minister of Defence Boris Pistorius, Lithuania is contributing to the German IAAD initiative which aims to strengthen the Ukrainian air defence with six AMBER-1800 air surveillance radars. He did not provide any further details such as a planned delivery… pic.twitter.com/y67rSVA5wL

— German Aid to Ukraine 🇩🇪🤝🇺🇦 (@deaidua) May 16, 2024