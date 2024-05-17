Шість РЛС Amber-1800 прямують в Україну — «ракетошукач» з радіусом дії 400 км

Шість радіолокаційних станцій Amber-1800 з дальністю роботи до 400 км передасть Україні Литва, про це розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Литва бере участь у німецькій ініціативі IAAD, яка спрямована на посилення української протиповітряної оборони. Деталі та терміни постачання не розголошувалися.

According to the German Minister of Defence Boris Pistorius, Lithuania is contributing to the German IAAD initiative which aims to strengthen the Ukrainian air defence with six AMBER-1800 air surveillance radars. He did not provide any further details such as a planned delivery… pic.twitter.com/y67rSVA5wL — German Aid to Ukraine 🇩🇪🤝🇺🇦 (@deaidua) May 16, 2024

Радари Amber-1800 — литовсько-українська технологія, їх виготовляє компанія Altimus-tech, яка раніше мала цікаву назву LiTak-Tak. Компанію створили засновники українського підприємства «Аеротехніка-МЛТ». Вперше станцію показали 2014 року.

Наземна пересувна станція радіолокації Amber-1800 працює в діапазоні УКХ (140-180 МГц). Вона автоматично виявляє дальність та азимут повітряних цілей, а також розраховує їхню траєкторію. Система складається з апаратної кабіни з обладнанням та колісної платформи, яка несе антенний комплекс, електрообладнання та систему розгортання. Виявлення об’єктів станцією залежить від висоти та потужності. На 8 кВт, 10 кВт та 30 кВт дальність наступна:

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Н=100 м — 30 км / 33 км / 46 км

Н=500 м — 60 км / 69 км / 93 км

Н=1 км — 70 км / 81 км / 108 км

Н=3 км — 110 км / 122 км / 170 км

Н=10 км — 300 км / 360 км / 400 км

В Україні система добре відома. «Аеротехніка-МЛТ» виробляє ці радари, змонтовані на КрАЗ чи напівпричіп, з назвою «Бурштин-1800». У 2019 році РЛС пройшли випробування в Україні на полігоні в Херсонській області.

Джерело: Мілітарний

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