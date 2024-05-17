Новини Military Tech 17.05.2024 о 16:36 comment views icon

Шість РЛС Amber-1800 прямують в Україну — «ракетошукач» з радіусом дії 400 км

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Андрій Русанов

Автор сайту

Шість РЛС Amber-1800 прямують в Україну — «ракетошукач» з радіусом дії 400 км

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Шість радіолокаційних станцій Amber-1800 з дальністю роботи до 400 км передасть Україні Литва, про це розповів міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Литва бере участь у німецькій ініціативі IAAD, яка спрямована на посилення української протиповітряної оборони. Деталі та терміни постачання не розголошувалися.

Радари Amber-1800 — литовсько-українська технологія, їх виготовляє компанія Altimus-tech, яка раніше мала цікаву назву LiTak-Tak. Компанію створили засновники українського підприємства «Аеротехніка-МЛТ». Вперше станцію показали 2014 року.

Amber-1800

Наземна пересувна станція радіолокації Amber-1800 працює в діапазоні УКХ (140-180 МГц). Вона автоматично виявляє дальність та азимут повітряних цілей, а також розраховує їхню траєкторію. Система складається з апаратної кабіни з обладнанням та колісної платформи, яка несе антенний комплекс, електрообладнання та систему розгортання. Виявлення об’єктів станцією залежить від висоти та потужності. На 8 кВт, 10 кВт та 30 кВт дальність наступна:

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  • Н=100 м — 30 км / 33 км / 46 км
  • Н=500 м — 60 км / 69 км / 93 км
  • Н=1 км — 70 км / 81 км / 108 км
  • Н=3 км — 110 км / 122 км / 170 км
  • Н=10 км — 300 км / 360 км / 400 км

В Україні система добре відома. «Аеротехніка-МЛТ» виробляє ці радари, змонтовані на КрАЗ чи напівпричіп, з назвою «Бурштин-1800». У 2019 році РЛС пройшли випробування в Україні на полігоні в Херсонській області.

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Джерело: Мілітарний

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