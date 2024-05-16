Новини Military Tech 16.05.2024 о 18:24 comment views icon

RFDEW — енергетична зброя з ціною пострілу 13 центів та необмеженим боєзапасом. Призначена для знищення дронів та електроніки літаків

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Вадим Карпусь

Автор новин

RFDEW — енергетична зброя з ціною пострілу 13 центів та необмеженим боєзапасом. Призначена для знищення дронів та електроніки літаків

Велика Британія реагує на зміну геополітичної ситуації та приділяє більше уваги оборонним технологіям, в тому числі розгортанню лазерів та іншої зброї спрямованої енергії. Такі системи озброєння можуть виконувати функцію ракетних систем, але при ціні пострілу на порядки нижче.

RFDEW – енергетична зброя з ціною пострілу 13 центів та необмеженим боєзапасом. Вона призначена для знищення дронів та електроніки літаків

Одним з напрямків є зброя спрямованої енергії RFDEW (Radio Frequency Directed Energy Weapon). Вона дозволяє покращити «економіку війни». Наприклад, зараз,  щоб пошкодити чи знищити безпілотник, який коштує кілька тисяч (чи кілька десятків тисяч), доводиться використовувати ракету ціною в мільйони доларів. Як от у випадку знищення дрона ціною  $20 тис. ракетою Sea Viper, яка коштує $1,3-2,5 млн. Крім того, запаси ракет, як правило, досить малі, і зграї дешевих безпілотників можуть легко їх виснажити.

RFDEW – енергетична зброя з ціною пострілу 13 центів та необмеженим боєзапасом. Вона призначена для знищення дронів та електроніки літаків

Нова зброя спрямованої енергії дозволяє розв’язати ці проблеми. Ціна одного пострілу становить близько 13 центів. На додачу до цього, для пострілу використовується лише електроенергія. Це дозволяє стріляти так довго, поки зберігається енергопостачання.

RFDEW — це автономна енергетична зброя, якою може керувати одна людина. Система здатна виявляти, відстежувати та вражати численні загрози на відстані до кілометра. Таку систему озброєння можна встановлювати на різні транспортні засоби — від військового корабля до кузова вантажівки. Основною ціллю будуть дрони або електроніка літаків, які знищуються спалахом електромагнітного випромінювання.

RFDEW – енергетична зброя з ціною пострілу 13 центів та необмеженим боєзапасом. Вона призначена для знищення дронів та електроніки літаків

Систему RFDEW планується випробувати 7-ю групою протиповітряної оборони разом із лазерною зброєю DragonFire у вересні. Результати будуть використані для оцінки систем і визначення можливих покращень.

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Україна, ймовірно, отримає лазерну зброю DragonFire від Британії, яке може збивати БпЛА при ціні пострілу менше 500 грн

Джерело: newatlas


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