Велика Британія реагує на зміну геополітичної ситуації та приділяє більше уваги оборонним технологіям, в тому числі розгортанню лазерів та іншої зброї спрямованої енергії. Такі системи озброєння можуть виконувати функцію ракетних систем, але при ціні пострілу на порядки нижче.

Одним з напрямків є зброя спрямованої енергії RFDEW (Radio Frequency Directed Energy Weapon). Вона дозволяє покращити «економіку війни». Наприклад, зараз, щоб пошкодити чи знищити безпілотник, який коштує кілька тисяч (чи кілька десятків тисяч), доводиться використовувати ракету ціною в мільйони доларів. Як от у випадку знищення дрона ціною $20 тис. ракетою Sea Viper, яка коштує $1,3-2,5 млн. Крім того, запаси ракет, як правило, досить малі, і зграї дешевих безпілотників можуть легко їх виснажити.

Нова зброя спрямованої енергії дозволяє розв’язати ці проблеми. Ціна одного пострілу становить близько 13 центів. На додачу до цього, для пострілу використовується лише електроенергія. Це дозволяє стріляти так довго, поки зберігається енергопостачання.

RFDEW — це автономна енергетична зброя, якою може керувати одна людина. Система здатна виявляти, відстежувати та вражати численні загрози на відстані до кілометра. Таку систему озброєння можна встановлювати на різні транспортні засоби — від військового корабля до кузова вантажівки. Основною ціллю будуть дрони або електроніка літаків, які знищуються спалахом електромагнітного випромінювання.

Систему RFDEW планується випробувати 7-ю групою протиповітряної оборони разом із лазерною зброєю DragonFire у вересні. Результати будуть використані для оцінки систем і визначення можливих покращень.

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Джерело: newatlas