«Шрек 5» з оригінальним акторським складом, спіноф «Віслюк» з Едді Мерфі, «Співай 3» та інші плани Illumination

Кріс Меледандрі, засновник та генеральний директор студії Illumination, а також творчий партнер DreamWorks Animation, розповів про плани на майбутнє. Окрім фільму The Super Mario Bros. Movie / «Супер Брати Маріо», який виходить у світовий прокат вже 5 квітня, в роботі також знаходяться інші проєкти.

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Так, планується перезапустити франшизу «Шрек». Меледандрі хоче залучити до нового фільму «Шрек 5» оригінальний акторський склад, до якого входять Майк Майєрс, Кемерон Діаз та Едді Мерфі. Хоча жодних угод ще не було укладено, він сказав, що переговори з акторами йдуть добре.

І Меледандрі має всі підстави для оптимізму. Після успіху спін-оффа «Шрека» 2022 року «Кіт у чоботях 2: Останнє бажання», Мерфі заявив, що з радістю візьме участь у новому проекті, якщо DreamWorks коли-небудь займеться створенням нового «Шрека». Крім того, він закликав компанію зняти фільм про персонажа Віслюка, оскільки він смішніший за Кота у чоботях.

Кріс Меледандрі також повідомив, що Віслюк – це персонаж, який міг би отримати свій власний фільм.

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В інтерв’ю Variety Меледандрі також натякав на інші анімаційні проєкти, які готує Illumination. Студія шукає можливість повернутися у світ домашніх тварин.

«Ми розробляємо пару сценаріїв у світі «Секретів домашніх тварин», – сказав він. «Хоча ми ще не готові розпочати фільм, ми продовжуємо розвиватися у цій франшизі».

При цьому в розробці є відразу кілька історій.

Крім того, Меледандрі «заглиблений у розробку» фільму Sing 3 / «Співай 3». За задумом, у новому фільмі буде залучено персонажів з оригінального складу, «але він перенесе нас у новий світ».

Ще тривають активні роботи над фільмом Migration / «Міграція». Це оригінальна історія, що розповідає про сімейство качок у розбіжностях. З потеплінням батько сімейства хоче залишатися в безпеці та комфорті у своєму ставку в Новій Англії, тоді як дружина хоче, щоб вони досліджували ширший світ. Автором сценарію виступив творець «Білого лотоса» Майк Уайт, а режисером став Бенджамін Реннер.

Нарешті, Illumination об’єдналася з П’єром Коффіном, сценаристом та режисером фільмів «Нікчемний я», і працює над створенням двох коротких серіалів. Їхня прем’єра відбудеться у травні на TikTok, а потім вони з’являться на YouTube. Дія серіалу Who’s Who / «Хто є хто» відбувається у світі міньйонів. Серіал Bones Story / «Історія кісток» розповідає оригінальну історію.

Джерело: variety