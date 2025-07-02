Шукаємо Автора, Редактора новин про гаджети та технології в ITC.ua, віддалено

Шукаємо в команду ITC.ua автора новин — людину, яка прагне робити контент для найбільшого українського сайту про технології з небайдужою та активною аудиторією і здатна писати про складні речі простою та зрозумілою мовою (це найголовніше і найважче в роботі).
Якщо є те, в чому розбираєтеся краще за все (наприклад, ігри чи авто), це тільки плюс.
Про ITC.ua
Наше видання — це найбільш популярний в Україні інформаційний ресурс про технології для користувачів та ентузіастів.
Наша місячна аудиторія складає близько 4 млн користувачів.
Наша команда – професійні IT-журналісти, редактора та ерудовані спеціалісти цифрового сегмента. Ми отримуємо задоволення від своєї роботи, описуючи черговий крутий девайс або інновації в науці та техніці. І зовсім неважливо, чи це новий лептоп, смартфон, чи квантовий суперкомп’ютер, який за секунду зламає 256-бітне шифрування. Наші оглядачі раді передати вам свій рафінований досвід та не проти вступити у палкі дискусії: «чому все ж таки Intel кращий за AMD, чи в яких аспектах Android домінує над iOS?»
Серед наших тем – кіно, ігор, автомобілів та подій в Україні – ми відкриті для всього! Чому? Бо ж це все частина нашого цифрового світу, де кожен біт важливий. І так, ми знаємо все краще за всіх і швидше, ніж інші.
Ви наша людина, якщо:
- маєте досвід написання текстів для IT-медіа або блогу (приклади матеріалів, які ми публікуємо, можна знайти на сайті);
- стежите за новинами індустрії в Україні та світі;
- цікавитеся темами IT та технологій, вмієте писати просто про складне;
- маєте легке перо, не дружите з канцеляритом, зате у добрих стосунках із логікою та структурою.
Чим ви займатиметеся:
- Моніторинг стрічки новин та пошук цікавих інформаційних приводів;
- Написання та публікація новин для сайту (6-7 на день) — швидко, грамотно та по суті;
Ваш ідеальний бекграунд:
- Від 2-х років роботи журналістом у ділових, IT-медіа або інших медіа, чи ведення особистого/корпоративного блогу.
- Ви цікавитесь гаджетами та технологіями.
- У вас є портфоліо якісних текстів, якими ви пишаєтесь.
- Чудово знаєте українську мову, розумієте та можете адаптувати навіть прісний технічний текст з англійської.
- Працюєте швидко та зосереджено.
Що ми пропонуємо штатним авторам:
- Графік роботи: звичайний повний робочий день з понеділка по п’ятницю. Людей на часткову зайнятість ми не розглядаємо.
- Ми платимо «по-білому», у тому числі сплачуємо податки за членів команди, відпустку — 24 календарні дні на рік, лікарняні.
- Робота — віддалена.
- Цікаві та різноманітні завдання у команді з творчими людьми.
- Зарплата — за результатами співбесіди.
Важливо!
Штатну роботу у нас не можна поєднувати з роботою десь ще чи фрилансом.
P.S.: Ні, від нас ніхто не йде. Ми ростемо!
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