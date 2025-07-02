Шукаємо Автора, Редактора новин про гаджети та технології в ITC.ua, віддалено

Шукаємо в команду ITC.ua автора новин — людину, яка прагне робити контент для найбільшого українського сайту про технології з небайдужою та активною аудиторією і здатна писати про складні речі простою та зрозумілою мовою (це найголовніше і найважче в роботі).

Якщо є те, в чому розбираєтеся краще за все (наприклад, ігри чи авто), це тільки плюс.

Про ITC.ua

Наше видання — це найбільш популярний в Україні інформаційний ресурс про технології для користувачів та ентузіастів.

Наша місячна аудиторія складає близько 4 млн користувачів.

Наша команда – професійні IT-журналісти, редактора та ерудовані спеціалісти цифрового сегмента. Ми отримуємо задоволення від своєї роботи, описуючи черговий крутий девайс або інновації в науці та техніці. І зовсім неважливо, чи це новий лептоп, смартфон, чи квантовий суперкомп’ютер, який за секунду зламає 256-бітне шифрування. Наші оглядачі раді передати вам свій рафінований досвід та не проти вступити у палкі дискусії: «чому все ж таки Intel кращий за AMD, чи в яких аспектах Android домінує над iOS?»

Серед наших тем – кіно, ігор, автомобілів та подій в Україні – ми відкриті для всього! Чому? Бо ж це все частина нашого цифрового світу, де кожен біт важливий. І так, ми знаємо все краще за всіх і швидше, ніж інші.

Ви наша людина, якщо:

маєте досвід написання текстів для IT-медіа або блогу (приклади матеріалів, які ми публікуємо, можна знайти на сайті);

стежите за новинами індустрії в Україні та світі;

цікавитеся темами IT та технологій, вмієте писати просто про складне;

маєте легке перо, не дружите з канцеляритом, зате у добрих стосунках із логікою та структурою.

Чим ви займатиметеся:

Моніторинг стрічки новин та пошук цікавих інформаційних приводів;

Написання та публікація новин для сайту (6-7 на день) — швидко, грамотно та по суті;

Ваш ідеальний бекграунд:

Від 2-х років роботи журналістом у ділових, IT-медіа або інших медіа, чи ведення особистого/корпоративного блогу.

Ви цікавитесь гаджетами та технологіями.

У вас є портфоліо якісних текстів, якими ви пишаєтесь.

Чудово знаєте українську мову, розумієте та можете адаптувати навіть прісний технічний текст з англійської.

Працюєте швидко та зосереджено.

Що ми пропонуємо штатним авторам:

Графік роботи: звичайний повний робочий день з понеділка по п’ятницю. Людей на часткову зайнятість ми не розглядаємо.

Ми платимо «по-білому», у тому числі сплачуємо податки за членів команди, відпустку — 24 календарні дні на рік, лікарняні.

Робота — віддалена.

Цікаві та різноманітні завдання у команді з творчими людьми.

Зарплата — за результатами співбесіди.

Важливо!

Штатну роботу у нас не можна поєднувати з роботою десь ще чи фрилансом.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

P.S.: Ні, від нас ніхто не йде. Ми ростемо!