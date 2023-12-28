Новини Наука та космос 28.12.2023 о 08:59 comment views icon

Шведські вчені розробили «е-ґрунт», який вдвічі прискорює ріст рослин

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Під час експерименту електрична стимуляція прискорила ріст ячменю в середньому на 50%.

Дослідники з Лінчепінзького університету у Швеції створили «біоелектронний ґрунт», який може пришвидшити ріст рослин у гідропонних системах — просторах, які зазвичай вирощують рослини без ґрунту на поживних речовинах. Після інтеграції «е-ґрунту» у систему вчені виявили, що електричні сигнали змушують рослини зростати у середньому на 50% швидше.

Електронний ґрунт складається з органічних речовин, змішаних із провідним полімером Pedot, який використовують у сенсорах та OLED-дисплеях.

Керівниця дослідження Елені Ставрініду каже, що провідність ґрунту необхідна для стимуляції коренів рослин. В конкретному експерименті вчені перевіряли ефект надсилання електричних сигналів паросткам ячменю протягом 15 днів. Напруга всього у 0,5 В стимулювала коріння, що своєю чергою призвело до помітного збільшення розмірів рослин у порівнянні із посівом, який не стимулювали.

Шведські вчені розробили «електронний ґрунт», який вдвічі прискорює ріст рослин

За словами Ставрініду, азот — одна з основних поживних речовин, залучених до росту рослин — перероблявся ефективніше завдяки стимуляції.

Вакансії

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Senior PHP Developer Booking Health GmbH, Інший, з/п 3000

Trainee/Junior Automation QA Inforce, Львів

Regional Manager for the Philippines Aff1

«Ми виявили, що стимульовані рослини можуть переробляти поживні речовини ефективніше, однак не розуміємо, як стимуляція впливає на цей процес», — каже Ставрінду, додаючи, що причина процесу росту стане предметом майбутніх досліджень.

Хоча гідропоніку зазвичай використовують для вирощування листової зелені та таких овочів як огірки чи помідори, «е-ґрунт» потенційно може надати рішення для збільшення врожаїв в комерційних умовах, особливо у місцях, де екологічні умови ускладнюють ріст рослин. Також у дослідженні стверджують, що ця техніка може мінімізувати використання добрив у сільському господарстві.

За даними Міністерства сільського господарства США, кількість американських ферм постійно скорочується — торік їх було 2 млн у порівнянні із 2,2 млн у 2007 році. Частину втрачають через зміни клімату та погіршення економічних перспектив.

Курс Аналітик даних.
Протягом 4 місяців ви вивчите повний набір інструментів для аналізу даних та отримаєте можливість працевлаштування в Laba Group.
Ознайомитись з курсом

Ще один плюс потенційного впровадження «е-ґрунту» на гідропонних фермах — енергоощадність (хоча зазвичай такі ферми споживають менше води, вони потребують більше енергії для роботи).

Джерело: Engadget

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Ціна біткойна збільшується, а альткоїни не ростуть. Що кажуть і радять інвестиційні експерти
Як вибрати IT-курси та написати резюме, яке помітять: поради від Jungle Courses
Своя температурна зона для кожного виду вина. Як умови в винних шафах від Haier імітують винні льохи

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати