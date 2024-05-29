Швеція надасть Україні літаки радіолокаційної розвідки ASC 890 (Saab 340) — перші ДРЛВ у складі ЗСУ, ракети AMRAAM та багато БТР

Швеція надасть Україні новий військовий пакет для посилення протиповітряної оборони та інших військових можливостей. Про це повідомив міністр оборони країни Пол Йонсон. Це 16-й та найбільший пакет допомоги Швеції — його вартість становить €1,16 млрд. У ньому, разом з іншим озброєнням, Швеція передасть літаки повітряного спостереження та управління (ДРЛВ, летючі радари) ASC 890.

Літаки ASC 890, також відомі як Saab 340, нададуть Україні нові можливості для боротьби у повітрі та на морі. Буде посилено здатність ЗСУ ідентифікувати цілі на великій відстані. Літаки посилять ефективність F-16, які Україна отримає невдовзі. Це будуть перші ДРЛВ у складі ЗСУ. Літак «бачить» на 120 градусів з боків ворожі цілі на відстані 300-400 км.

Також будуть передані ракети Rb 99 (ліцензійна версія американської ракети AIM-120B AMRAAM), котрі працюють з літаків або наземних комплексів ППО (дальність — до 70 км).

Швеція також передасть весь свій запас гусеничних БТР Pansarbandvagn 302 (PBV 302) для підтримки відновлення нових українських сил. Також пакет включає артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше переданої техніки. У звіті Military Balance 2024 йдеться про наявність у Швеції 172 PBV 302 в активному використанні, тож допомога є дійсно вагомою. БТР має 20-мм автоматичну гармату HS804, його корпус зварений зі сталевих плит з двошаровою структурую по боках. Лобова броня витримує 20-мм снаряди. Але треба сказати, що це досить старі машини, які надійшли на озброєння у 1966 році.

Швеція забезпечить цистерни для палива, технічне обслуговування раніше переданої шведської техніки, надасть фінансову підтримку для швидкої масштабної закупівлі військової техніки.

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Шведське агентство оборонних досліджень також отримає завдання підтримати Україну у створенні власного оборонного науково-дослідного інституту. Крім того, в рамках пакета будуть посилені командно-штабні спроможності України шляхом надання терміналів з підпискою на супутниковий зв’язок.

Нещодавно уряд Швеції замовив для України партію БМП CV90. Також Швеція дозволила використання своєї зброї по об’єктах в росії. А от заплановане передавання шведських винищувачів Gripen, на жаль, призупинено через прохання інших союзників.

Джерела: Міноборони Швеції, Mortis Æterna, Мілітарний, Defense Express