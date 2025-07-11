Новини Крипто 11.07.2025 comment views icon

Сімейний офіс співзасновника Binance Чанпена Чжао запустить скарбничну компанію BNB в США

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Тетяна Нечет

Автор новин

Сімейний офіс співзасновника Binance Чанпена Чжао запустить скарбничну компанію BNB в США

Чутки про те, що засновника Binance Чанпенг CZ Чжао таки зміг договоритись з Трампом з’явились давно. Нещодавно SEC відкликала позов проти Binance в США. А CZ домагається президентського помилування після визнання вини у порушенні американських законів про боротьбу з відмиванням грошей.

Тепер сімейний офіс Чанпена Чжао очолить створення спеціалізованої скарбничної компанії BNB, розробленої для надання інституційним інвесторам доступу до нативного токена Binance (BNB) через запланований публічний лістинг у США (IPO).

YZi Labs оголосила про підтримку інвестиційної фірми 10X Capital у розробці цього криптовалютного скарбничного інструменту. 10X Capital функціонуватиме як керівник активами. BNB Treasury Company прагне лістингу на провідній американській біржі, яку не названо.

YZi Labs управляє активами на суму понад $10 млрд по всьому світу. Вона спеціалізується на інвестиціях у стартапи у сферах Web3, штучного інтелекту та біотехнологій.

Колишній генеральний директор Binance повідомив у лютому, що 98,5% його криптовалютного портфеля складається з токенів BNB, хоча він не уточнив загальну вартість своїх активів. Forbes повідомляло у червні 2024 року, що Чжао і Binance разом контролюють майже 96% токенів BNB в обігу. Чжао особисто володіє 94 мільйонами монет BNB, поточна вартість яких становить приблизно $63 млрд і представляє понад 64% BNB у циркуляції, тоді як біржа Binance контролює 31,5%.

Попри заборону керувати Binance в рамках угоди про визнання провини за порушення законодавства про відмивання грошей, Чжао залишається найбільшим акціонером біржі, що дозволяє йому значно збагатитись від збільшення інституційного прийняття BNB.

Джерело: YZi Labs

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