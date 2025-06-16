Binance святкує рішення SEC щодо відкликання позову: «Це розворот на 180 градусів»

Генеральний директор найбільшої у світі криптобіржі Binance Річард Тенг назвав рішення SEC відкликати позов 2023 року «кардинальною зміною» — поворотом на 180 градусів.

«Ми дуже вдячні голові Полу Аткінсу з SEC США, президенту Дональду Трампу та його адміністрації за дуже продуманий, дуже виважений підхід до формування криптополітики: підтримувати інновації замість їх придушення», — сказав Тенг.

Він зазначив, що це велика перемога не лише для Binance як компанії, але й для криптоіндустрії загалом.

Тенг сказав, що Binance уважно стежить за пропозиціями щодо правил у США, наприклад, за законопроєктом про стейблкоїни та регулюванням криптовалют.

Під керівництвом Тенга Binance нещодавно досягла 275 мільйонів зареєстрованих користувачів. Цього вдалося добитися в тому числі й завдяки новим продуктам: Super Earn, Binance Square та Binance Alpha 2.0.

Біржа нагадала, що для захисту користувачів створено Фонд SAFU — резерв в один мільярд доларів для компенсацій у випадку порушення безпеки.

Джерело: The Street