Нюанси про Binance: Чанпен Чжао анонсував нову книгу

Чанпен Чжао / DailyCoin.com

Засновник біржі Binance Чанпен Чжао (CZ) оголосив про вихід своєї нової книжки під назвою Freedom of Money (“Свобода грошей”), реліз якої заплановано на цьому тижні. У анонсі CZ підкреслив, що графік виходу може зміститися лише за умови термінових правок від редакторів.





Автор зазначив, що електронні версії англійською та традиційною китайською мовами вже доступні для попереднього замовлення, а друковане видання з’явиться синхронно із запуском цифрових продажів. Книжка охоплює ключові етапи становлення найбільшої за обсягом торгів криптобіржі світу, зокрема деталі її запуску та стратегії захисту клієнтських активів.

Особливу увагу приділено кризовим періодам в індустрії та особистому досвіду Чжао як лідера думок у блокчейн-просторі. Усі кошти, отримані від реалізації проєкту, Чанпен Чжао має намір спрямувати на благодійність, не залишаючи прибутку собі. Публікація Freedom of Money відбувається на тлі активних обговорень ролі CZ у сучасному фінансовому світі.

Важливо зауважити, що це не перша літературна спроба ексголови Binance. У криптоспільноті існує стійке переконання, що попередні тексти або публічні заяви Чжао містили завуальовані прогнози щодо цінової динаміки біткоїна. Зокрема, аналітики раніше помічали кореляцію між виходом його матеріалів та зміною ринкових настроїв. Прихильники теорії “пророцтв” вважають, що нова праця може стати індикатором наступного великого руху біткоїна, оскільки назва книги прямо апелює до фундаментальної цінності першої криптовалюти — фінансової незалежності.





Логіка адептів технічного аналізу підказує, що вихід Freedom of Money може спровокувати волатильність. Враховуючи досвід минулих років, коли активність Чжао в медіаполі збігалася з фазами накопичення або прориву цінових рівнів, інвестори очікують на приховані сигнали в тексті. Якщо автор знову акцентує на стійкості інфраструктури та неминучості масового впровадження криптоактивів, це може посилити бичачі настрої.

Наразі посилання на замовлення ведуть на платформу Amazon, де англомовна версія маркована кодом a.co/d/08NMxBOH. Чжао запевнив, що переклади іншими регіональними мовами перебувають у роботі й будуть представлені впродовж наступних кількох місяців, попри складність процесу локалізації.

Ця публікація сприймається ринком не лише як автобіографія, а й як спроба підбити підсумки після завершення його офіційної кар’єри на посаді CEO Binance та відбуття терміну ув’язнення в США. Проте, з огляду на юридичні обмеження, накладені на CZ, зміст новинки, ймовірно, буде більш стриманим і зосередженим на гуманітарних аспектах та освітній місії, що, втім, всеодно не заважає ринку трактувати появу такої книги як символ початку нового циклу зростання.

Додатковим свідченням масштабності проєкту є обсяг мемуарів, який, за попередніми оцінками, становить близько 110 000–114 000 слів. Робота над рукописом тривала кілька років, а китайська версія отримала окрему назву — “Життя Binance”: прямий натяк на фокус на внутрішній кухні індустрії.

Цікаво, що вихід книги фактично збігається з активною фазою іншого некомерційного проєкту Чжао — Giggle Academy. Це безплатна освітня онлайн-платформа для дітей, яка станом на березень 2026 року вже охопила понад 184 000 учнів у 164 країнах. Оскільки обидві ініціативи є повністю благодійними та самофінансованими, експерти вбачають у цьому нову стратегію CZ: трансформацію з агресивного гравця ринку на глобального філантропа. Таке позиціювання може суттєво пом’якшити тиск регуляторів і створити позитивне інформаційне тло, яке зазвичай передує масштабним фінансовим вливанням у криптоекономіку.

Джерело: Binance