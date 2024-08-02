Смерть в агонії: науковці розкрили нові подробиці про єгипетську мумію «жінки, що кричить»

Науковці дійшли висновку, що знаменита єгипетська мумія з перекошеним обличчям справді померла в агонії, а не через недбалість бальзамувальників.

Експедиція Метрополітен-музею виявила мумію в 1935 році в дерев’яній труні під гробницею Сенмута Сенмут — один із видатних архітекторів стародавнього Єгипту в Дейр-ель-Бахрі, на місці стародавніх Фів. Мумія мала чорну перуку та золоті й срібні персні, але найбільше вражав її вираз обличчя з відкритим ротом і перекошеною щелепою.

У 2020 році Захі Хавасс і Сахар Салім проаналізували 3000-річну мумію і дійшли висновку, що давньоєгипетська жінка померла від серцевого нападу. Дослідники припустили, що її передсмертна агонія була увічнена процесом бальзамування.

Нова стаття, опублікована в журналі Frontiers in Medicine, підтверджує ці висновки. Сахар Салім, провідна авторка дослідження, пояснює:

«У Давньому Єгипті бальзамувальники дбали про те, щоб тіло виглядало гарно для потойбічного життя. Тому вони зазвичай закривали рот померлого, прив’язуючи щелепу до голови».

Команда Салім виявила сліди дорогих бальзамувальних матеріалів на поверхні тіла, що свідчить про ретельність процесу муміфікації. Науковці припускають, що жінка могла зазнати кадаверного спазму — рідкісної форми м’язового заціпеніння перед смертю. Можливо, бальзамувальники почали роботу до того, як м’язи розслабилися, що і зберегло її передсмертний вираз обличчя.

Дослідження 2013 року в The Lancet показало, що 34% мумій того часу мали ознаки серцево-судинних захворювань. Для порівняння, у 2022 році приблизно кожна п’ята смерть була пов’язана з хворобами серця, за даними CDC Центр США з контролю та профілактики захворювань.

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Не всі експерти погоджуються з висновками дослідження. Грегорі Томас, кардіолог із Каліфорнійського університету в Ірвайні, зауважує:

«Найімовірніша причина “крику” мумії CIT8 [що кричить] полягає в тому, що її рот не був закритий під час бальзамування».

Сахар Салім додає, що для повного розуміння цього явища потрібні додаткові дослідження мумій із подібним виразом обличчя та поглиблене вивчення кадаверного спазму в судово-медичному контексті.

Джерело: Gizmodo