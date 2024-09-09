Новини Кіно 09.09.2024 о 17:00 comment views icon

«Сьоґун» встановив рекорд «Еммі»: 14 нагород за один сезон і шанс отримати ще більше

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Ігор Панченко

Автор новин

«Сьоґун» встановив рекорд «Еммі»: 14 нагород за один сезон і шанс отримати ще більше

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Серіал «Сьоґун» від телеканалу FХ вже здобув 14 нагород «Еммі» до початку основної церемонії нагородження. Головна подія відбудеться в ніч з 15 на 16 вересня, де проєкт має шанс збільшити кількість своїх перемог, зміцнивши свій історичний рекорд.

Ось повний перелік отриманих нагород:

  • Найкращий кастинг для драматичного серіалу
  • Найкраща операторська робота
  • Найкращий гостьовий актор у драматичному серіалі (Нестор Карбонелл)
  • Найкращий дизайн титрів
  • Найкращі костюми історичного періоду
  • Найкращі зачіски для історичного/фентезійного серіалу
  • Найкращий макіяж для історичного/фентезійного серіалу
  • Найкращий монтаж
  • Найкраще художнє оформлення
  • Найкращий протезний грим
  • Найкращий звуковий монтаж
  • Найкраще зведення звуку
  • Найкращі спеціальні візуальні ефекти
  • Найкраще виконання трюків

«Сьоґун» — це нова адаптація однойменного роману Джеймса Клавелла. У центрі сюжету — лорд Торанаґа, який маневрує у складній політичній грі феодальної Японії, намагаючись перемогти своїх суперників. Більше про серіал можна почитати в нашій рецензії.

Спершу планувалося, що «Сьоґун» охопить роман Джеймса Клавелла в одному сезоні. Однак успіх серіалу спонукав канал FX замовити продовження. Генеральний директор FX Джон Ландґраф підтвердив, що робота над другим сезоном вже триває.

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Джерело: IGN

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