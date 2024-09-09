«Сьоґун» встановив рекорд «Еммі»: 14 нагород за один сезон і шанс отримати ще більше

Включно з найкращою операторською роботою.
Серіал «Сьоґун» від телеканалу FХ вже здобув 14 нагород «Еммі» до початку основної церемонії нагородження. Головна подія відбудеться в ніч з 15 на 16 вересня, де проєкт має шанс збільшити кількість своїх перемог, зміцнивши свій історичний рекорд.
Ось повний перелік отриманих нагород:
- Найкращий кастинг для драматичного серіалу
- Найкраща операторська робота
- Найкращий гостьовий актор у драматичному серіалі (Нестор Карбонелл)
- Найкращий дизайн титрів
- Найкращі костюми історичного періоду
- Найкращі зачіски для історичного/фентезійного серіалу
- Найкращий макіяж для історичного/фентезійного серіалу
- Найкращий монтаж
- Найкраще художнє оформлення
- Найкращий протезний грим
- Найкращий звуковий монтаж
- Найкраще зведення звуку
- Найкращі спеціальні візуальні ефекти
- Найкраще виконання трюків
«Сьоґун» — це нова адаптація однойменного роману Джеймса Клавелла. У центрі сюжету — лорд Торанаґа, який маневрує у складній політичній грі феодальної Японії, намагаючись перемогти своїх суперників. Більше про серіал можна почитати в нашій рецензії.
Спершу планувалося, що «Сьоґун» охопить роман Джеймса Клавелла в одному сезоні. Однак успіх серіалу спонукав канал FX замовити продовження. Генеральний директор FX Джон Ландґраф підтвердив, що робота над другим сезоном вже триває.
Еммі-2024: «Сьоґун» лідирує з 25 номінаціями, а «Фолаут» претендує на найкращий драматичний серіал
Джерело: IGN
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