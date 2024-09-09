«Сьоґун» встановив рекорд «Еммі»: 14 нагород за один сезон і шанс отримати ще більше

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Включно з найкращою операторською роботою.

Серіал «Сьоґун» від телеканалу FХ вже здобув 14 нагород «Еммі» до початку основної церемонії нагородження. Головна подія відбудеться в ніч з 15 на 16 вересня, де проєкт має шанс збільшити кількість своїх перемог, зміцнивши свій історичний рекорд.

Ось повний перелік отриманих нагород:

Найкращий кастинг для драматичного серіалу

Найкраща операторська робота

Найкращий гостьовий актор у драматичному серіалі (Нестор Карбонелл)

Найкращий дизайн титрів

Найкращі костюми історичного періоду

Найкращі зачіски для історичного/фентезійного серіалу

Найкращий макіяж для історичного/фентезійного серіалу

Найкращий монтаж

Найкраще художнє оформлення

Найкращий протезний грим

Найкращий звуковий монтаж

Найкраще зведення звуку

Найкращі спеціальні візуальні ефекти

Найкраще виконання трюків

«Сьоґун» — це нова адаптація однойменного роману Джеймса Клавелла. У центрі сюжету — лорд Торанаґа, який маневрує у складній політичній грі феодальної Японії, намагаючись перемогти своїх суперників. Більше про серіал можна почитати в нашій рецензії.

Спершу планувалося, що «Сьоґун» охопить роман Джеймса Клавелла в одному сезоні. Однак успіх серіалу спонукав канал FX замовити продовження. Генеральний директор FX Джон Ландґраф підтвердив, що робота над другим сезоном вже триває.

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Джерело: IGN

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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