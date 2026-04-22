Новини Кіно 22.04.2026

Devil May Cry 2 сезон: офіційний трейлер показав братовбивчу битву Данте і Вергілія

Netflix опублікував офіційний трейлер другого сезону анімаційного серіалу Devil May Cry. Головна інтрига — протистояння двох братів: Данте і Вергілія, які йдуть на зіткнення один з одним.


Трейлер починається зі звичних кадрів — Данте відкриває вогонь із своїх фірмових пістолетів Ebony і Ivory. Але досить швидко на шляху брата з’являється Вергілій, який, схоже, перейшов на бік демона Мундуса і тепер служить ворогу.

Синопсис сезону підтверджує: головний конфлікт вийшов саме сімейним. Данте доведеться битися з єдиним, хто дорівнює йому за силою — власним братом-близнюком. За словами творців, герой зіткнеться зі своїми внутрішніми демонами і болем від втраченої сім’ї, яку він ніколи не мав у дитинстві.

Шоураннер серіалу Аді Шанкар заздалегідь попередив фанатів: другий сезон буде непередбачуваним. Він описав своє бачення як “франшизний фільм 2000-х, де глядач не може вгадати наступний хід”. Шанкар прямо сказав, що не збирається перетворювати серіал на комфортний конвеєр.


Перший сезон Devil May Cry вийшов на Netflix минулого року і одразу показав вражаючі цифри: понад 20 млн годин перегляду за перший тиждень. Це зробило його найбільш переглянутою адаптацією відеогри в історії платформи — обійшовши навіть Cyberpunk: Edgerunners.

Другий сезон обіцяє розширити митологію всесвіту. Творці зберегли звичний коктейль із важкого металу, родинної драми і шалених бойових сцен — але додали до нього більший емоційний масштаб. Раніше вийшов тизер, де показали дитинство Данте і Вергілія, що дав зрозуміти: цього разу серіал копатиме глибше у стосунки братів.

Варто нагадати, що у всесвіті Devil May Cry Вергілій завжди був неоднозначним персонажем. В іграх серії він виступав і ворогом, і союзником Данте залежно від обставин. Серіал, схоже, іде тим самим шляхом — але вже в анімаційному форматі і з власною сюжетною логікою.

Devil May Cry 2 сезон виходить на Netflix 12 травня 2026 року.

Рецензія на анімаційний серіал «Диявол теж плаче» / Devil May Cry

Джерело: GamesRadar

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
