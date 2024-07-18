Продовження самурайської саги: коли чекати новий сезон «Сьоґуна»?

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Джон Ландграф, керівник телемережі FX, поділився планами щодо другого сезону популярного самурайського серіалу «Сьоґун». За його словами, виробництво нових епізодів може розпочатися вже на початку 2025 року.

У розмові з Variety Ландграф розповів про майбутнє проєкту, який нещодавно отримав численні номінації на премію «Еммі». Керівник FX зазначив, що творці серіалу, Джастін Маркс (Justin Marks) і Рейчел Кондо (Rachel Kondo), уже активно працюють над продовженням. Ландґраф зателефонував їм, щоби привітати з номінаціями, і дізнався, що вони саме вийшли з письменницької кімнати.

«Ми сподіваємося розпочати знімання на початку наступного року», — повідомив Ландграф про графік роботи над другим сезоном «Сьоґуна». Він також підкреслив масштабність виробництва: «Між основними та другорядними знімальними днями цей серіал знімали від 180 до 190 днів, а можливо, і 200».

Хоча глядачам доведеться чекати на продовження досить довго, FX докладає зусиль, щоб якнайшвидше продовжити історію. Більше деталей про розвиток сюжету, ймовірно, з’являться ближче до запланованого початку виробництва на початку 2025 року.

Спочатку «Сьоґун» планували як обмежений серіал, який повністю охоплював події однойменного роману. Проте успіх першого сезону спонукав FX у травні оголосити про продовження не лише на другий, а й потенційно на третій сезон.

Перший сезон «Сьоґуна» отримав високу оцінку критиків за створення захопливого світу та розвиток персонажів. Серіал зарекомендував себе як складна та красива розповідь про інтриги у феодальній Японії, де характери героїв важливіші за бойові сцени.

Серіал «Сьоґун» став лідером за кількістю номінацій на премію академії телебачення США «Еммі» в категорії «Драма» — претендує на нагороди у 25 категоріях. Докладніше про серіал можна почитати у рецензії.

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Джерело: Ign

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