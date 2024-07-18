Еммі-2024: «Сьоґун» лідирує з 25 номінаціями, а «Фолаут» претендує на найкращий драматичний серіал

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В ніч проти четверга 18 липня американська телевізійна академія оголосила номінантів на 76-ту премію Еммі.

Серед стримінгів найбільшою кількістю номінацій відзначився Netflix — 107, тоді як FX опинився на другому з 93, випередивши HBO/Max на дві позиції.

Велика заслуга у показниках FX належить серіалам «Сьоґун», який цьогоріч став лідером за кількістю номінацій на «Еммі» Рекордні 32 номінації на «Еммі» ще ніхто не перевершив — вони у «Гри престолів». (загалом 25 включно з претензією на звання найкращого мінісеріалу та акторськими номінаціями для Хіроюкі Санади та Анни Савай), та «Ведмідь» (23 номінації — рекордні для комедійного серіалу). Зазначимо, що торік комедія FX вже тріумфувала на «Еммі», забравши 10 нагород.

Щодо Netflix, то великі цифри йому принесли «Оленя» (11 номінацій), «Корона» (18) та «Ріплі» (13). HBO/Max отримав 17 номінацій за «Хитрощі» та 19 за четвертий сезон «Справжнього детектива», а Apple TV+ отримав загалом 70 номінацій завдяки серіалам «Уроки хімії», «Ранкове шоу» та «Повільні коні».

У Amazon Prime Video відносно скромні 37 номінацій, де 16 приніс хітовий «Фолаут», який екранізував гру з однойменною назвою (до речі, торік інша ігрова екранізація, «Останні з нас», заробила 24 номінації, але не отримала жодної перемоги в основних категоріях). «Фолаут» претендує на звання найкращого драматичного серіалу та на акторську нагороду для Волтона Гоггінса.

Компанія Walt Disney отримала 183 номінації «Еммі» (якщо зважати на загальні показники ABC, FX, Disney+ і Hulu), що стало найбільшою кількістю за всю її історію.

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76-та церемонія вручення премії «Еммі» вийде в ефір на ABC у неділю, 15 вересня.

Список номінантів на «Еммі-2024» (основні категорії)

Найкращий драматичний серіал

«Корона» (Netflix)

«Фолаут» (Prime Video)

«Позолочене століття» (Max)

«Ранкове шоу» (Apple TV+)

«Містер і місис Сміт» (Prime Video)

«Сьоґун» (FX)

«Повільні коні» (Apple TV+)

«Проблема 3 тіл» (Netflix)

Найкращий комедійний серіал

«Початкова школа Ебботт» (ABC)

«Ведмідь» (FX)

«Угамуй свій запал» (Max)

«Хитрощі» (Max)

«Убивства в одній будівлі» (Hulu)

«Палм-Рояль» (Apple TV+)

«Reservation Dogs» (FX)

«Чим ми займаємося в тінях» (FX)

Найкращий мінісеріал або серіал-антологія

«Оленя» (Netflix)

«Фарґо» (FX)

«Уроки хімії» (Apple TV+)

«Ріплі» (Netflix)

«Справжній детектив» (Max)

Найкращий актор драматичного серіалу

Ідріс Ельба («Перехоплений рейс»)

Дональд Гловер («Містер і місис Сміт»)

Волтон Гоггінс («Фолаут»)

Ґері Олдмен («Повільні коні»)

Хіроюкі Санада («Сьоґун»)

Домінік Вест («Корона»)

Найкраща акторка драматичного серіалу

Дженніфер Еністон («Ранкове шоу»)

Керрі Кун («Позолочене століття»)

Мая Ерскін («Містер і місис Сміт»)

Анна Савай («Сьоґун»)

Імельда Стонтон («Корона»)

Різ Візерспун («Ранкове шоу»)

Найкращий актор комедійного серіалу

Метт Беррі («Чим ми займаємося в тінях»)

Ларрі Девід («Угамуй свій запал»)

Стів Мартін («Вбивства в одній будівлі»)

Мартін Шорт («Вбивства в одній будівлі»)

Джеремі Аллен Вайт («Ведмідь»)

Д’Фараон Вун-А-Тай («Reservation Dogs»)

Найкраща акторка комедійного серіалу

Квінта Брансон («Початкова школа Ебботт»)

Айо Едебірі («Ведмідь»)

Селена Гомес («Вбивства в одній будівлі»)

Мая Рудольф («Великі гроші»)

Джин Смарт («Хитрощі»)

Крістен Віг («Палм-Рояль»)

Найкращий актор мінісеріалу або серіалу-антології

Метт Бомер («Попутники»)

Річард Гед («Оленя»)

Джон Гем («Фарґо»)

Том Голандер («Ворожнеча»)

Ендрю Скотт («Ріплі»)

Найкраща акторка мінісеріалу або серіалу-антології

Джоді Фостер («Справжній детектив»)

Брі Ларсон («Уроки хімії»)

Джуно Темпл («Фарґо»)

Софія Вергара («Грізельда»)

Наомі Воттс («Ворожнеча»)

Найкраще анімаційне шоу

«Блакитноокий самурай»

«Закусочна Боба»

«Царство падальників»

«Сімпсони»

«Люди Ікс ’97»

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