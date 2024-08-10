Сонячні панелі на будь-якій поверхні: новий світлопоглинальний матеріал у 150 разів тонший за кремнієву пластину

Дослідники з Оксфордського університету розробили надтонкий шар матеріалу, який можна наносити на дахи, автомобілі та навіть телефони для перетворення їх на сонячні панелі.
Цей ультратонкий і гнучкий матеріал складається із шарів світлопоглинальних перовскітів товщиною трохи більш ніж один мікрон. Новий матеріал у 150 разів тонший за традиційну кремнієву пластину й забезпечує на 5% вищу енергоефективність порівняно з одношаровими кремнієвими фотоелементами.
Доктор Шауіфен Ху (Shauifeng Hu), постдокторант фізичного факультету Оксфорда, вважає, що цей підхід дасть змогу фотоелектричним пристроям досягти значно вищої ефективності — понад 45 %.
Нова технологія може також знизити вартість сонячної енергії. Завдяки тонкості та гнучкості матеріалу його можна наносити практично на будь-яку поверхню, що зменшує витрати на будівництво та встановлення і може збільшити кількість сонячних електростанцій.
Однак ця технологія все ще перебуває на стадії досліджень. Університет не згадує про довгострокову стабільність нових перовскітних панелей. Хоча підвищення ефективності сонячної енергії із 6 до 27 % за п’ять років вражає, стабільність перовскітів завжди була обмеженою порівняно з фотоелектричною технологією, як зазначає Міністерство енергетики США.
За останнє десятиліття сонячна енергія стала дешевшим варіантом енергопостачання. Вартість фотоелектричної технології знизилася на 90 % за останні 10 років, згідно з даними Global Change Data Lab.
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Джерело: Engadget
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