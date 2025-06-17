Соцмережа X раптово заблокували акаунти Pump.fun, GMGN, ElizaOS та інших мемкоїн-платформ

На платформі X раптом масово заблокували платформи торгівлі та запуску мемкоїнів, а також причетних до них осіб. 16 червня під роздачу попали Pump.fun та особистий акаунт співзасновника Алона Коена, а також платформи GMGN, Bloom Trading, BullX, ElizaOS та інші.

Це викликало спекуляції щодо потенційного початку регуляторного тиску та порушень правил платформи, оскільки жодних пояснень не надано. Блокування сталось паралельно з тим, як Pump.fun готує випуск власних токенів на мільярди доларів. Гігант соціальних мереж X заблокував офіційний акаунт

Теорії щодо причин блокування варіюються від несанкціонованих прямих трансляцій або зловживання API, або величезної кількості скаму на цих платформах

На початку 2025 року стало відомо, що американські юридичні фірми Burwick Law та Wolf Popper LLP надіслали Pump.fun офіційне повідомлення з вимогою негайного видалення понад 200 мемкоїнів, які незаконно використовують назви та логотипи з причин порушення прав інтелектуальної власності.