Активи різні, алгоритм один: понад $3 млрд "заробила" родина Трампа на крипто-схемах

Сенатор Берні Сандерс назвав родину Трампа “безпрецедентними клептократами”: за його підрахунками, поки крипто-проєкти Трампів обвалювалися до нуля для рядових інвесторів, сама родина заробила при президентстві більш ніж $4 млрд.





.Факт наступний: абсолютно неважливо, який новий проєкт запускає родина Трампа — рано чи пізно з нього виводяться кошти, прибуток залишається у Трампів, а графіки незмінно йдуть до нуля.

23 квітня сенатор від Вермонту опублікував у X список, який миттєво облетів медіа. Привід для публікації показовий: якраз цими вихідними Трамп проводив у Мар-а-Лаго закриту гала-вечерю для топ-інвесторів мемкоїна $TRUMP, чия вартість від піку обвалилася більш ніж на 90%.

“Родина Трампа заробила $4 млрд на президентстві: крипта — $3,02 млрд, угоди з країнами Перської затоки — $425,8 млн, катарський літак — $150 млн, юридичні збори та мерч — $127,7 млн, Мар-а-Лаго — $125 млн, корпоративні угоди — $91 млн, готель у Ханої — $40 млн, Truth Social — $25 млн, Дональд Трамп-молодший — $19,6 млн. Підсумок — “безпрецедентна клептократія”, — йшлося у пості сенатора.

Найцікавіше стосується “крипто-машини” Трампів. Основна частина крипто-заробітків пов’язана з платформою World Liberty Financial (WLFI), яку родина Трампа заснувала ще під час президентської кампанії 2024 року.





Схема проста: 75% від продажу токенів WLFI надходить структурі DT Marks DEFI LLC, якою Трамп-старший володіє на 70%. Станом на грудень 2025-го родина вже отримала таким чином понад $1 млрд — тримаючи при цьому ще $3 млрд незбутих токенів.

Паралельно — мемкоїни. $TRUMP запустили за три дні до інавгурації, $MELANIA — ще через два дні. Обидва спочатку злетіли до багатомільярдних оцінок. Але структура розподілу токенів зроблена так, що 80% від загального обсягу $TRUMP у підсумку дістається самому Трампу або пов’язаним з ним компаніям — тоді як рядові покупці тримають активи, що падають.

Графіки йдуть до нуля — профіт залишається у Трампів: це системна закономірність, а не збіг. $TRUMP впав від піку на 96%, $MELANIA — на 99%, токен WLFI — на 70%, акції American Bitcoin (майнінгова компанія Еріка Трампа) — на 94%. Паперові збитки для інвесторів вимірюються мільярдами. Водночас комісії за транзакції з мемкоїнами принесли пов’язаним з родиною структурам близько $400 млн ще до того, як більшість покупців встигла вийти.

Критики в Конгресі — від Сандерса і сенаторки Елізабет Воррен до конгресмена Джеймі Раскіна — вже давно вимагають федерального розслідування. Воррен охарактеризувала крипто-активність Трампів як “супершосе корупції”. Трамп відмовився передати активи в “сліпий траст» — стандартну практику для президентів США, що дозволяє уникнути конфлікту інтересів. Білий дім усі звинувачення відкидає.

Джерело: Х