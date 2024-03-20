Новини Ігри 20.03.2024 о 10:02 comment views icon

Сововедмідь, міконіди і червоний дракон — Lego випустить конструктор Dungeons & Dragons із 3745 елементів до 50-річчя гри

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Авторка новин

Сововедмідь, міконіди і червоний дракон — Lego випустить конструктор Dungeons & Dragons із 3745 елементів до 50-річчя гри

Набір включає легендарних істот з гри, таких як міконіди, бехолдер, переміщений звір і величезний червоний дракон.

Lego нарешті показала набір Dungeons & Dragons із 3745 елементів, розроблений спільно з Wizards of the Coast (компанія, яка випускає настільну гру з 1997 року). Вартість конструктора — $360, а попереднє замовлення можна оформити на початку квітня в Lego Store (для Lego Insiders з 1 квітня, для решти — з 4-го).

11

Конструктор Dungeons & Dragons заснований на дизайні Лукаса Болта, який був схвалений у січні в рамках конкурсу Lego Ideas. До набору входять заїжджий двір на березі річки, розміщений біля стародавньої фортеці, разом зі сторожовою вежею та підземеллям. Команда Lego Design повторила оригінальну модель Болта, але додала знімні дахи та ще кілька деталей.

11Сововедмідь, міконіди і червоний дракон — Lego випустить конструктор Dungeons & Dragons із 3745 елементів до 50-річчя гриСововедмідь, міконіди і червоний дракон — Lego випустить конструктор Dungeons & Dragons із 3745 елементів до 50-річчя гриСововедмідь, міконіди і червоний дракон — Lego випустить конструктор Dungeons & Dragons із 3745 елементів до 50-річчя гри

Загалом у наборі є шість мініфігурок Lego: орк-розбійник, гном-боєць, ельф-чарівник, дварф-священослужитель, дракононароджений бард і людина-злодій (набір, що містить лише мініфігурки, буде доступний з осені). Також можна скласти монстрів з цеглинок — скелети, сововедмедя, переміщеного звіра, желатиновий куб, звісно великого червоного дракона та інших істот.

Сововедмідь, міконіди і червоний дракон — Lego випускає конструктор Dungeons & Dragons із 3745 елементів до 50-річчя гри

Lego також випустить пригодницьку книгу, яку можна використовувати під час гри — вона з’явиться у доступі з 1 квітня як у фізичному, так і цифровому вигляді.

Power Skills For Tech.
Зменшіть кількість непорозумінь на робочому місці та станьте більш ефективним у спілкуванні в мультикультурній команді. Отримайте знижку 10% за промокодом ITCENG.
Реєстрація на курс

Джерело: Polygon, The Verge

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!


Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати