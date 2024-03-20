Сововедмідь, міконіди і червоний дракон — Lego випустить конструктор Dungeons & Dragons із 3745 елементів до 50-річчя гри

Набір включає легендарних істот з гри, таких як міконіди, бехолдер, переміщений звір і величезний червоний дракон.

Lego нарешті показала набір Dungeons & Dragons із 3745 елементів, розроблений спільно з Wizards of the Coast (компанія, яка випускає настільну гру з 1997 року). Вартість конструктора — $360, а попереднє замовлення можна оформити на початку квітня в Lego Store (для Lego Insiders з 1 квітня, для решти — з 4-го).

Конструктор Dungeons & Dragons заснований на дизайні Лукаса Болта, який був схвалений у січні в рамках конкурсу Lego Ideas. До набору входять заїжджий двір на березі річки, розміщений біля стародавньої фортеці, разом зі сторожовою вежею та підземеллям. Команда Lego Design повторила оригінальну модель Болта, але додала знімні дахи та ще кілька деталей.

Загалом у наборі є шість мініфігурок Lego: орк-розбійник, гном-боєць, ельф-чарівник, дварф-священослужитель, дракононароджений бард і людина-злодій (набір, що містить лише мініфігурки, буде доступний з осені). Також можна скласти монстрів з цеглинок — скелети, сововедмедя, переміщеного звіра, желатиновий куб, звісно великого червоного дракона та інших істот.

Lego також випустить пригодницьку книгу, яку можна використовувати під час гри — вона з’явиться у доступі з 1 квітня як у фізичному, так і цифровому вигляді.

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Джерело: Polygon, The Verge

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