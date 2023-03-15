Стартап Intrinsic представив новий варіант ReRAM – енергонезалежна пам’ять більше не потребує екзотичних матеріалів та технологій

Запропонована HP понад десять років тому технологія незалежної резистивної оперативної пам’яті (ReRAM, RRAM) не знайшла відгуку в галузі. Спроби її комерційної реалізації не виправдали очікувань, але британський стартап планує спробувати ще раз, після успішної кампанії з фінансування.

Intrinsic Semiconductor Technologies засновано у 2017 році дослідниками з Університетського коледжу Лондона (UCL). Компанія працює над технологією ReRAM та зібрала достатньо коштів, щоб перетворити її виробництво на прибутковий бізнес.

ReRAM – комерційна реалізація мемісторної технології, яка була описана ще 1971 року. Мемристор є резистором з ефектом пам’яті – він може змінювати опір при подачі електричного струму і запам’ятовувати свій стан при відключенні живлення. HP намагалася створити комерційно життєздатні рішення на основі мемристорів понад десять років тому, але зазнала невдачі. Конкуруючі технології, такі як 3D XPoint, також не досягли успіху.

Intrinsic заявляє, що нова реалізація ReRAM виникла раніше. Компанія отримала 7 млн фунтів стерлінгів в рамках раунду фінансування під керівництвом Octopus Ventures та інших інвесторів, а також 1 млн фунтів, наданих агентством з інновацій уряду Великобританії (Innovate UK).

Ґрунтуючись на більш ніж десятирічних дослідженнях мемристорів в UCL, технологія ReRAM від Intrinsic потребує використання стандартних напівпровідникових матеріалів, таких як діоксид кремнію. ReRAM від Intrinsic сумісний з CMOS і має бути більш рентабельним у виробництві.

Британська компанія заявляє, що її реалізацію ReRAM легше інтегрувати з логічними схемами, які зазвичай використовуються в CPU, тоді як традиційна пам’ять не забезпечує такої ж зручності інтеграції. За словами генерального директора Intrinsic Марка Дікінсона, нова технологія RRAM може стати основою для наступного покоління периферійних комп’ютерів та пристроїв інтернету речей, саме в той час, коли інтелектуальні додатки, що вимагають великих обсягів даних, стають більш поширеними.

Джерело: TechSpot