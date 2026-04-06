Samsung знову підвищує ціни на пам'ять: ще +30% до попереднього подорожчання

Ринок оперативної пам’яті продовжує лихоманити. Samsung підписує нові довгострокові контракти на DRAM із цінами, які приблизно на 30% вищі, ніж у першому кварталі 2026 року. І це відбувається навіть попри те, що окремі модулі DDR5 у роздрібній торгівлі подешевшали. Схоже, це тимчасове явище.
За даними звіту ETNews, великі клієнти платять більше за стабільні поставки пам’яті. І нове підвищення на 30% стало продовженням вже сталого тренду на ринку. В першому кварталі 2026 року ціни на компоненти вже підскакували до 100% через дефіцит, який спричиняє бум ШІ.
“Ми не бачимо жодних ознак покращення або зниження цін на тлі попиту з боку ШІ”, — заявив один з представників індустрії.
Через стрімке розширення дата-центрів для штучного інтелекту зростає попит на певні компоненти. Вони масово використовують HBM-пам’ять, що змушує виробників переорієнтовувати виробництво й скорочувати випуск звичайної DRAM для споживчого ринку.
Чому DDR5 іноді дешевшає
Попри загальний тиск на ринок, у США та Європі деякі модулі DDR5 тимчасово стали доступнішими. Зокрема, популярні комплекти Corsair Vengeance DDR5 продаються дешевше, ніж кілька місяців тому.
У Китаї ситуація ще цікавіша: ціни на компоненти подекуди впали на 30% порівняно з початком 2026 року. Дійшло до того, що перекупники, які накопичили запаси пам’яті, почали панікувати й розпродавати її.
Та причина тут полягає не в насиченні ринку достатньою кількістю пам’яті, а в суттєвому просіданні попиту з новими цінами. Багато користувачів відкладають складання нових ПК або модернізацію існуючих пристроїв через загальне подорожчання компонентів.
+40% до ціни ПК: до дорогих DRAM і NAND додається дефіцит процесорів
Пам’ять і далі дорожчатиме
Але це лише пауза у подальшому підвищенні, а не зворотний тренд. Аналітики не очікують довготривалого здешевлення. Нові контракти Samsung підтверджують, що виробники впевнені у подальшій тривалості буму ШІ. Інше джерело підкреслює, що “попит на високопродуктивну DRAM і HBM не змінився”.
“Попит на довгострокові контракти і конкуренція за DRAM також зростають”, — водночас зазначає співрозмовник ETNews.
І справа не лише в Samsung. Інші виробники — Micron Technology та SK Hynix — також планують підвищення контрактних цін уже в другому кварталі.
AI Demand Remains Red Hot! Samsung’s DRAM Prices Doubled in Q1, Another 30% Hike in Q2
Strong AI server demand continues to strain memory supply. Samsung has finalized Q2 DRAM contract prices with customers, raising them by another ~30% (after nearly doubling in Q1).
— David Bailey (@LuckyTyagi92105) April 5, 2026
З усім цим користувачам залишається лише змиритися з поточним станом на ринку. Найближчим часом оперативна пам’ять DDR5 для ПК, ноутбуків і консолей навряд чи стане дешевшою. Та навіть процесори дорожчають на тлі буму ШІ. Разом з тим росте в ціні й пам’ять для мобільних пристроїв. Тому смартфони можуть отримати менше привабливих оновлень за ті ж гроші. А для тих, хто вже не може відкладати апгрейд ПК, висновок геть невтішний — бюджет доведеться переглядати.
