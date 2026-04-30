Samsung підняла середню ціну продажу своєї оперативної пам’яті на 90% порівняно з попереднім кварталом. Ціни на флеш-пам’ять для накопичувачів зросли на 80% за той самий період. Компанія повідомила про це під час свого квартального звіту для інвесторів.





Причина проста і вже знайома: штучний інтелект. Дата-центри поглинають оперативну пам’ять у таких обсягах, що Samsung фізично не встигає задовольнити попит навіть від тих клієнтів, з якими вже підписані контракти.

У своєму коментарі компанія зазначила, що рівень виконання замовлень досяг рекордного мінімуму. Наявний обсяг виробництва суттєво відстає від того, що клієнти готові купити прямо зараз. Показово: деякі покупці вже бронюють постачання на 2027 рік — і навіть з урахуванням цих попередніх замовлень дефіцит у наступному році обіцяє бути ще гострішим, ніж у поточному.

Для рядового покупця це означає продовження того, що вже неофіційно охрестили «рекалоіпсисом оперативної пам’яті». Планки RAM і твердотільні накопичувачі дорожчали весь 2025 рік, і найближчим часом тенденція до зниження цін не проглядається.





Окрема точка нестабільності — постачання. Samsung попередила, що конфлікт на Близькому Сході теоретично може вдарити по логістичних ланцюгах, хоча поки жодних реальних перебоїв компанія не фіксує. Але «поки» — це важливе слово: ситуація залишається непередбачуваною.

Варто нагадати контекст. Samsung — найбільший у світі виробник пам’яті. Якщо навіть вона не може наростити виробництво в темпі, який вимагає ринок, то менші гравці — SK Hynix і Micron — точно не закриють дефіцит. Всі троє зараз у ситуації, де попит від штучного інтелекту перевищує сукупні виробничі потужності галузі.

Для геймерів і складальників ПК наслідок один: купувати планки RAM і накопичувачі зараз дешевше, ніж через рік. А чекати органічного зниження цін у найближчому майбутньому не варто.

Джерело: PC Gamer