Стартап Kurs Orbital колишнього керівника Українського космічного агентства залучив $4 млн інвестицій

Технічний стартап Kurs Orbital отримав новий транш фінансування в сумі $4 млн млн. Ці кошти спрямують на прискорення комерціалізації технології обслуговування супутників.

Стартап Kurs Orbital був заснований у 2021 році колишнім директором Українського космічного агентства Володимиром Усовим та наразі базується в Турині. Компанія прагне розвинути нові види діяльності людини в космосі, забезпечивши можливості переміщення супутників та видалення космічного сміття. Сам стартап не планує надавати ці послуги, натомість прагне стати провідним постачальником необхідних технологій наближення та стикування. Це планується робити за допомогою модуля ARCap, який можна інтегрувати в будь-яку шину космічного корабля.

Технологія Kurs Orbital побудована на основі системи «Курс» – спадщини радянської епохи, яка була розроблена для стикування космічних кораблів до космічної станції «Мир». На відміну від інших подібних розробок, модуль Kurs Orbital зможе приєднуватися до «некооперативних» цілей або космічних кораблів, які заздалегідь не обладнані жодним обладнанням для стикування.

Компанія прагне підготувати перший модуль ARCap до польоту в космос у четвертому кварталі 2025 року, хоча Усов відмовився надати будь-які подробиці про першу місію.

Джерело: techcrunch

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