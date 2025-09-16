Стартап Mausware показав Finger Maus — мишу-напальчник, що працює без поверхні

Finger Maus / Mausware

Стартап Mausware представив Finger Maus — компактну мишу, яку можна закріпити на пальці та використовувати без будь-якої поверхні. Пристрій задуманий як альтернатива тачпадам і класичним мишам.

Проєкт стартував ще у 2020 році, а найближчим часом команда планує запустити кампанію на платформі для краудфандингу Indiegogo. За словами розробників, така миша особлива корисна для літніх користувачів або людей із порушеннями моторики. Основна ідея проста: замість того, щоб водити мишею по столу, ви кріпите Finger Maus на один із пальців і керуєте курсором рухами руки.

Finger Maus Ultra важить всього 25 грамів і працює без килимка чи будь-якої іншої поверхні. На корпусі є два виступи для натискання лівої та правої кнопок чи прокручування, порт USB-C для зарядки й знизу розташоване прозоре віконце датчика. Ще передбачено оновлення прошивки. У відео розробники також показали іншу модель — Finger Maus Classico з округлішою формою та шарніром, який дає змогу корпусу гнутись або змінювати кут.

Ще одна заявлена перевага — екологічність. Пристрій виготовляється з біорозкладної рослинної смоли на 3D-принтері й використовує на 80% менше пластику, ніж звичайна миша. Вага у різних матеріалах варіюється від 20 до 25 грамів.

Поки що дата запуску під питанням — девайс обіцяли ще в серпні. Але на сайті Mausware вже є базові характеристики й фото прототипів. Чи стане Finger Maus реальною альтернативою класичній бездротовій миші у 2025 році, покаже лише практика. Бо історія знає чимало подібних “революційних” девайсів, які нікого не зацікавили.

Джерело: TomsHardware