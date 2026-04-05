Windows 11 незабаром стане тактильною

ПК на Windows ось-ось стануть трохи більш “відчутними” та реагуватимуть не лише візуально Microsoft зараз тестує в Windows 11 новий тип взаємодії, який не просто показує, що відбувається на екрані, — він дозволяє це відчути.





Оновлення, яке розгортається в останній збірці Insider, вводить тактильний відгук для цілого ряду повсякденних дій. Він ненав’язливий, необов’язковий і, якщо реалізований правильно, може зробити Windows значно більш чуйною.

Що змінюється у Windows 11 з тактильним відгуком?

У Windows 11 Insider Preview Build 26300.8155 Microsoft додає ефекти тактильного відгуку для сумісних пристроїв — зокрема просунутих тачпадів і, можливо, деяких мишей. Ідея проста: певні дії в ОС тепер викликатимуть невелику фізичну реакцію — щось на кшталт легкого дотику або вібрації.

Це не випадкові поштовхи. Система розроблена так, щоб реагувати на конкретні взаємодії: прив’язку вікон до місця, зміну їх розміру, вирівнювання об’єктів у таких програмах, як PowerPoint, або навіть наведення курсору на кнопку закриття.





Функція знаходиться в налаштуваннях введення, де користувачі можуть вмикати та вимикати її, а також налаштовувати поведінку. І що важливо — вона обмежена лише тим залізом, яке справді підтримує тактильний відгук, тобто на кожному старому ноутбуці вона магічно не з’явиться.

Разом із головною функцією тактильного відгуку ця збірка також містить кілька менших, але корисних удосконалень. Повноекранний досвід Xbox перейменований на Xbox mode із більш плавним першим запуском — щоб усе виглядало цільніше для геймерів. Є й покращення “під капотом”: швидший запуск програм при старті системи, виправлення нещодавніх проблем із входом у деяких програмах і патч для пов’язаного з друком збою, який зачіпав деяких учасників Insider.

Чому Windows раптово хоче, щоб ви “відчували” свої дії

Тактильний відгук давно став природною частиною смартфонів — додаючи легкі вібрації для підтвердження дотиків і жестів, — тоді як Windows здебільшого покладалася на візуальні та звукові сигнали. Тепер Microsoft переносить цей тактильний шар на ПК — особливо в міру того, як дедалі більше пристроїв отримують тактильні тачпади та дизайн, розрахований на стилус.

Ідея проста: зменшити потребу постійно дивитися на екран у пошуках підтвердження, дозволивши користувачам відчувати свої дії. Це також сигналізує про більш широкий зсув у розвитку Windows — рух до більш занурювального досвіду, що поєднує зір, звук і дотик.

“Відчуйте легкі вібрації під час прив’язки вікон, вирівнювання об’єктів тощо”, — саме так описує нову функцію сам системний розділ налаштувань Windows 11, поруч із повзунком регулювання інтенсивності.

Якщо все зроблено правильно, це може зробити повсякденні взаємодії більш інтуїтивними та чуйними — але тут важливий тонкий баланс. Занадто великий відгук може дратувати, але якщо Microsoft влучить у ціль, ця функція цілком може стати однією з тих, без яких потім важко уявити роботу.

Підтримуються зовнішні пристрої

Примітно, що тактильний відгук у Windows 11 підтримується не лише тачпадами, а й зовнішніми мишами — зокрема Logitech вже випустила оновлення прошивки для свого флагманського MX Master 4, яке додає нативну підтримку haptic signals у Windows 11.

Оновлення Bolt receiver до версії 5.5.30 дозволяє відчувати легкий дотик при наведенні курсору на кнопку закриття вікна, прив’язці застосунків до країв екрану або перетягуванні вікна до межі дисплея.

Це перша стороння миша, яка офіційно інтегрувалася з новою системою тактильних сигналів Windows — і, судячи з усього, далеко не остання. Розробка цієї функції розпочалася ще у 2022 році (Winaero), і за цей час вона пройшла довгий шлях від прихованого експерименту до повноцінного елемента налаштувань системи.

Параметри тактильного відгуку знаходяться в розділі Settings → Bluetooth & devices → Mouse → Haptic signals, де доступні як перемикач увімкнення, так і повзунок інтенсивності. Microsoft ще не встановила чіткий список сумісного обладнання, тому поки що функція гарантовано працює на Surface Laptop 7, Surface Laptop Studio та деяких інших пристроях із прецизійними тачпадами.





Джерело: Digital Trends